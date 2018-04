Honky Tonk : Nordfriesland in Feierlaune

Das Honky-Tonk-Kneipenfestival in Husum bescherte den beteiligten Lokalitäten volle Häuser und den Besuchern einen tollen Abend. So darf es weitergehen, waren sich die Besucher einig.

von shz.de

22. April 2018, 20:00 Uhr

„Love me Baby“ tönt es durch das Gewölbe des Kulturkellers im Schlossgang. Auf der Bühne warten Contrabass und Co auf ihren Einsatz. Die Saiten sind gespannt – so wie die Zuhörer, die am Sonnabend den Weg nach Husum finden, um sich am Honky-Tonk-Kneipenfestival zu erfreuen. In 13 Locations geht wieder die Post ab.

Von Rockabilly über Rock’n’Roll, souligen Beats, sanften Reggae und groovige Musik vom Balkan bis hin zu den Moves und Grooves der 70iger bis 90iger Jahre sowie topaktuellen Coverhits der Charts reicht die Bandbreite. Honky Tonk Husum – das ist sehen, gesehen werden, alte Freunde treffen, Spaß haben und Live-Musik mit allen Sinnen erleben. Schon vor dem offiziellen Start um 21 Uhr sitzen Besucher in einzelnen Spots und warten auf die ersten Klänge. Mit dem Veranstaltungsflyer perfekt ausgestattet können sich die Festivalgäste den Weg durchs nächtliche Husum bahnen. Wer den sanften Einstieg bevorzugt, beginnt bei Alex Kitchen und macht sich dann über das Burger-Haus und die dort aufspielenden Heatwaves zum Kulturkeller oder zum Fischhaus Loof mit den souligen Klängen des Yonatan-Pandelaki-Trio auf. Von dort geht es weiter zum Speicher, wo die Besucher grundtiefe Beats vom Balkan erwarten, die sich perfekt in das Set-Up der Location integrieren. Im Wechsel mit Plastic Skanksters aus Kiel, die Ska vom Feinsten darbieten, heizen die Musiker dem Publikum mächtig ein. Das in den 50iger Jahren auf Jamaika entstandene Musikgenre geht den Zuhörern ebenso ins Blut wie der Sound, der schon an der Schiffbrücke zu hören ist. Hier feiert Annika Hansen aus Husum mit ihren Freundinnen den Junggesellinnen-Abschied. An ihrem 30igsten Geburtstag wird sie heiraten. Überhaupt ist das Publikum in dieser Nacht so bunt wie ein Malkasten und ganz Nordfriesland in Feierstimmung.

In Aristo’s Pub auf der Neustadt gibt es zum Beispiel kaum ein Reinkommen: Mit ihrem Stil passt die Band Jackbeat perfekt zur Location. Und wem das zu Old School ist, der macht auf dem Absatz kehrt und zieht weiter ins Sturm & Drang. Dort gastiert die Band Drive mit Coverhits sowie DJ Caschi.

„Stop“, heißt es vor dem Eingang, als ein Mitarbeiter dezent darauf hinweist, dass der Husum Pub bis auf den letzten Platz gefüllt sei und weitere Besucher bitte zunächst vor der Tür warten mögen, bevor neues Publikum eingelassen werden kann. „Wahnsinn, wie die Evergreens der 70iger, von Homefield Four interpretiert, auch die jungen Leute begeistern.“ Diesen Satz hört man mehr als einmal. „Under the bridge“ – ein Song der Red Hot Chili Peppers, der in den 90igern bereits die heute 40-Jährigen vom Hocker riss, lässt bei Tante Jennys selbst die Jüngsten auf die Bühne springen und die Grunge-Bewegung wieder aufleben. Ebenso wie der Stones-Kultsong „Paint it black“.

Schwarz malen will aber niemand in dieser Nacht, und so geht es weiter zum Abschluss in die Messehalle. Voller Eindrücke – auch über neue Bands wie Mofa 25, die im Husumer Brauhaus spielt, oder die Zack Zillis, die den Abend in der Messe Husum & Congress ausklingen lassen, finden letzten Festival-Gänger früh morgens den Weg ins Bett.