Hommages an Nordfrieslands Dichter und Denker : Nordfriesland feiert seine Dichter und Denker

28.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Gleich mehrere große Söhne Nordfrieslands wurden 2017 gebührend gefeiert – aus verschiedenen Gründen. So gedachte die Öffentlichkeit einmal mehr Theodor Mommsen, weil sie seinen 200. Geburtstag (30. November 1817) feiern wollte. Erst kürzlich fand dazu in Garding, der Geburtsstadt des Historikers, eine Gedenkfeier statt. Bürgermeisterin Andrea Kummerscheid betonte dabei, wie Mommsen Zeit seines Lebens Charakterzüge der Eiderstedter beibehalten habe: die streitbare Art der Suche nach Wahrheit, sein Kampf für Gerechtigkeit, seine Liebe zur Heimat – und dass er, nach außen eher hart, hinter verschlossenen Türen sein weiches Herz geöffnet habe. 1902 erhielt der Altertumsforscher als erster Deutscher ausgerechnet den Nobelpreis für Literatur – für seine Römische Geschichte, eine historische Forschungsarbeit. Hinterlassen hat der arbeitsame Wissenschaftler schließlich 1500 Schriftwerke.

Wer dieses Jahr über Mommsen sprach oder schrieb, bezog gleich die Bekanntschaft zu seinem nicht minder berühmten Freund aus Studientagen ein. Auch Theodor Storms 200. Geburtstag wurde gefeiert und stand damit auf der Agenda der Storm-Forscher in aller Welt. Christian Demandt, Leiter des Husumer Storm-Zentrums, erinnerte sich an eine Kanadierin, die drei Wochen lang in der nordfriesischen Kreisstadt auf den Spuren des Dichters recherchiert hat. Geforscht und gefeiert wurde gleich mehrere Tage im September. Höhepunkt war ein Festakt im Husumer Ratssaal mit Ministerpräsident Daniel Günther und zahlreichen literarischen und musikalischen Ehrerbietungen – unter anderem durch Theodor Storms Chor von 1843.

Wer auch immer in diesem Jahr einen Toast auf Theodor Storm ausbrachte, führte vor allem die Mischung ins Feld, die er verkörperte: ein Leben und Wirken zwischen Tradition und Moderne, hier der geerdete Heimatdichter, dort der für Neues aufgeschlossene Weltliterat.

Auch auf Ludwig Nissen (1855-1924) blickten die Nordfriesen in diesem Jahr, nicht etwa wegen eines Geburts- oder Todesjubiläums, sondern weil das Nordfriesland-Musum über Monate eine große Sonderausstellung zum Leben des großen Auswanderers zeigte – inklusive eines virtuellen Besuchs in seiner New Yorker Villa. Nissen vermachte sein Vermögen, das er im Edelstein- und Perlengeschäft gemacht hatte, seiner Geburtsstadt.