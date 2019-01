Brexit im Husumer Kreishaus : Nordfriesland bürgert 25 Briten ein

Die meisten Einbürgerungen zählte der Kreis Nordfriesland im Jahr 2017 mit 13.

von jol

15. Januar 2019, 13:45 Uhr

Mit dem Referendum des Vereinigten Königreichs am 23. Juni 2016, als eine knappe Mehrheit von 51,89 Prozent der britischen Wähler für eine Trennung von der Europäischen Union stimmte, haben etliche in Nordfriesland lebende Einwohner aus dem Königreich sich einbürgern lassen. Nach Angaben der nordfriesischen Kreisverwaltung in Husum sind zwischen 2016 bis kurz vor Jahresende 2018 insgesamt 25 britische Staatsbürger in Nordfriesland eingebürgert worden. Die meisten Einbürgerungen zählte der Kreis im Jahr 2017 mit 13, 2016 waren es fünf, 2018 sind es sieben gewesen.