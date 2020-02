Husum und Umgebung : Nordfriesisches Festland: „Sabine“ blieb noch recht friedlich

Umgestürzte Bäume sorgten für Einsätze der Wehren der Region. Eine Sturmflut blieb aus - kann aber noch kommen.

von Friederike Reußner

09. Februar 2020, 19:41 Uhr

Nordfriesland | Auf dem nordfriesischen Festland pustete „Sabine“ zwar kräftig, machte gestern aber ansonsten bis zum frühen Abend nicht all zu viel Stress – zumindest für diejenigen, die zu Hause bleiben konnten und nicht irgendwo hin reisen wollten: Bahn- und Fährverkehr wurde gestern Mittag eingestellt.

Gegen Abend frischte der Wind noch einmal auf: „Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu“, vermutete Nordfrieslands Kreiswehrführer Dirk Paulsen: „Jedenfalls hat der Sturm seit 18.30 kräftig zugelegt, die Einsatzzahlen gehen in die Höhe.“ 15 Einsätze zählte der Kreiswehrführer bis zu diesem Zeitpunkt im Amtsbereich Mittleres Nordfriesland. Unter anderem war ein großer Baum zwischen den Ortschaften Hogelund und Goldelund in der Flensburger Straße auf ein Auto gestürzt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Umgestürzte Bäume, oder solche, die umzustürzen drohten, waren auch für die weiteren Wehren der Region am Sonntagnachmittag der Hauptgrund, auszurücken. So wurde beispielsweise die Husumer Asmussenstraße zwischenzeitlich gesperrt, weil die Wehr einen Baum fällen musste.

In St. Peter-Ording mussten Feuerwehr, DLRG und Rettungshubschrauber am Mittag ausrücken, weil Spaziergänger zwei Kitesurfer gemeldet hatten, die sich vermeintlich in einer Notlage befanden. Die beiden waren beim Eintreffen der Rettungskräfte aber mit eigener Kraft wieder an Land gekommen.

Auf den Inseln sei es vorgekommen, dass Drehleiterfahrzeuge der Feuerwehren wegen des Sturmes nicht eingesetzt werden konnten, um Sicherungsarbeiten an Dächern vorzunehmen, so Paulsen.

Gelassen blickte gestern Nachmittag Eiderstedts Oberdeichgraf Jan Rabeler auf Wind und Wellen. Ein Sturmflut ist ausgeblieben: „Alles im grünen Bereich: Ich war heute Mittag am Deich, das Wasser war nicht sehr hoch. Der Wind kam ja bislang auch stramm aus Süden, da läuft das meiste Wasser an Eiderstedt vorbei.“ Die Deichgänger können also zu Hause bleiben.

Mehr Meer rund um Eiderstedt erwartet Rabeler aber für Mittwoch: „Dann hat der starke Wind das Wasser in unsere Richtung gedrückt.“