Nordfriesen mischen mit

Kreisverband des Sozialverbandes Deutschland stellt jetzt drei Vertreter in der Landes-Spitze

von hn

19. Juni 2019, 12:48 Uhr

Nordfriesland/Damp | Unter dem Motto „Gemeinsam unsere Gesellschaft solidarisch gestalten“ fand in Damp der Schleswig-Holsteinische Landesverbandstag des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) statt. Mit dabei auch 20 Funktionsträger und Delegierte aus dem Kreisverband Nordfriesland. Bei der alle vier Jahre abgehaltenen Tagung wird stets auch der Landesvorstand gewählt. Hierbei wurde Nordfrieslands Kreisvorsitzende Petra Lenius-Hemstedt (Aventoft) neben Sven Picker (Kiel) und Hans-Otto Umlandt (Dithmarschen) zur neuen stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt.

In seinem Amt als Landes-Schatzmeister bestätigten die 168 Delegierten Hans-Christian Albertsen (Breklum) im Landesvorstand. Sprecher der Landesrevisoren bleibt Hermann Weber (Bordelum). Damit ist Nordfriesland, mit mehr als 17.500 Mitgliedern drittstärkster unter den 14 Kreisverbänden im Land, weiterhin entscheidend in der Landes-Spitze vertreten. „Wir sind die größte Familie im Norden, Jung und Alt fühlen sich im Verband gut aufgehoben!“, rief die ebenfalls im Amt bestätigte Landesvorsitzende Jutta Kühl (Kiel) aus, denn der SoVD in Schleswig-Holstein hat mittlerweile über 157.000 Mitglieder – gut 20.000 mehr als vor vier Jahren.

Als Höhepunkte der vergangenen Wahlperiode nannte Jutta Kühl die 100-Jahr-Feier des Verbandes in Neumünster, die Special-Olympics mit gelebter Inklusion in Kiel und die erfolgreiche Initiative für bezahlbaren Wohnraum. Diese bezeichnete Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber dann auch als Erfolg eines sehr starken SoVD. „Soziale Gerechtigkeit ist das Entscheidende, was wir herstellen und durchsetzen müssen,“ sagte Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer als Vertreterin des Bundesverbandes und lobte Schleswig-Holsteins Verband als Erfolgsmodell bundesweit.

Als unverzichtbaren Ansprechpartner für die Menschen und die Landesregierung bezeichnete Schleswig-Holsteins Familien- und Sozialminister Dr. Heiner Garg den SoVD. Dieser zeige, wie kompliziert der Sozialstaat inzwischen geworden ist: „Demokratie ist das Bohren dicker Bretter.“ Garg forderte unter Beifall eine eigenständige Kinder-Grundsicherung, die ins Grundgesetz gehöre sowie eine Gleichstellung der Besoldung für Pflegekräfte. Kühl kritisierte die drohende Altersarmut und den Pflegenotstand: „In der Gesundheitspolitik ist der Mensch inzwischen zur Ware geworden.“

Die Delegierten verabschiedeten die Damper Erklärung 2019 mit Grundsatzforderungen zur Sozialpolitik für eine solidarische Gesellschaft. In dem Positions-Paket wird auch eine Stärkung der solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung gefordert.