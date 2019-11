Norderwarft ist sturmflutsicher

Hallig Nordstrandischmoor hat die erste Klimawarft / Vier Millionen Euro hat die Erweiterung gekostet

Avatar_shz von Matthias Kirsch

18. November 2019, 20:37 Uhr

Nordstrandischmoor | Mit der Erderwärmung steigt der Meeresspiegel. Voraussichtlich wird in unseren Breiten die einzigartige Halligwelt vor der Küste der Nordsee dies zuerst zu spüren bekommen. Um die auch für den Küstenschutz wichtigen Inseln auf den Klimawandel vorzubereiten, hat das Kieler Umweltministerium ein 30-Millionen-Euro-Programm aufgelegt, aus dem 14 Pilotwarften finanziert werden.

Als erstes Bauwerk dieser Art wurde auf Nordstrandischmoor vor kurzem nun der Neubau der Norderwarft fertiggestellt. „Es war nicht immer einfach, aber es hat geklappt. Dies ist insbesondere der engagierten Zusammenarbeit aller beteiligten Gewerke zu verdanken. Wir haben hier eine Warft, die für die Wasser der bevorstehenden Winterstürme gewappnet ist“, erklärte der Geschäftsbereichsleiter für Häfen und Küstenschutz beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) Frank Barten bei der Bauabnahme.

Er nannte es „eine kulturhistorische Pflicht des Landes“, die Halligen zu erhalten. Deshalb gingen alle Pilotprojekte nach ihrem Abschluss in eine detaillierte, finanzielle Überprüfung. „Die Erweiterung der Norderwarft hat stolze vier Millionen Euro gekostet. Für zukünftige Maßnahmen gilt es also herauszufinden, an welchen Stellen wir die Kosten optimieren können“, kündigte Barten an.

Doch diese Mitteilung konnte die Freude über die pünktliche Fertigstellung bei den Bauherren und Planern, unter den ausführenden Mitarbeitern der Firmen sowie der Familie Kruse, die seit 300 Jahren die Norderwarft bewirtschaftet, nicht trüben. „Die Stürme haben uns gezeigt, dass wir viel zu tief wohnen und unser Auskommen auf der Hallig bedroht ist. Aber durch den Neubau geht es jetzt weiter“, erklärte Ruth Hartwig-Kruse optimistisch. Die Pläne dafür seien jedenfalls bereits geschmiedet. So wird ihr Sohn Nommen Kruse als Hofübernehmer auf der neuen Warft ein Stallgebäude sowie ein Wohnhaus für seine junge Familie errichten.

Wie spektakulär der Bau der neuen sichelförmigen, 15 000 Quadratmeter großen Aufschüttung allerdings war, machen einige Zahlen deutlich. Seit dem Frühsommer brachten drei Schiffe im Pendelverkehr für den Unterbau der Warft rund 85 000 Tonnen Sand von Holmer Siel auf Nordstrand zum Anleger auf Nordstrandischmoor. Hin und zurück kamen dabei fast 600 Touren zusammen. Der Umweltverträglichkeit wegen wurde der Sand anschließend mit drei leichten Trecker-Gespannen in Einheiten von sechs Tonnen mit nahezu 15 000 Touren zur Baustelle gebracht. Abgedeckt wurde der Warftfuß im Anschluss mit mehr als 12 500 Kubikmeter Kleiboden (entwässerter Schlick), der auf der Hallig gewonnen wurde.