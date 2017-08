Kunst to go : Nolde-Ziege in Plüsch

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Nolde-Himmel ist ja durchaus ein Begriff, aber die Nolde-Ziege? Was nicht ist, kann ja noch werden: Määh! Zum 150. Geburtstag von Emil Nolde hat der Plüschtier-Hersteller Steiff eines der ausdrucksstärksten Gemälde des berühmten Malers zum Leben erweckt: „Stilleben (mit gestreifter Ziege)“. In Kooperation mit der Nolde-Stiftung in Seebüll hat das Traditionsunternehmen einen kleinen knuffigen Paarhufer geschaffen, der dem Bild des Expressionisten wie entsprungen scheint. Die Nolde-Ziege aus Mohair, mit Knopf im Ohr, ist eine Steiff-Sonderedition und in Handarbeit gefertigt. Jede der auf 999 Stück limitierten Ziegen ist durch ihre Bemalung ein Unikat und ein echtes kleines Sammlerstück. „Stilleben (mit gestreifter Ziege)“ ist ein zentrales Gemälde Noldes in der Gruppe der Stilleben. Es steht mit seiner bedeutenden künstlerischen Qualität für Noldes Farbgefühl und Gestaltungskraft. Das Gemälde entstammt einem Kernbereich Noldescher Kunst: Zwischen 1911 und 1929 schuf Nolde mehr als einhundert Ölgemälde, in denen er Masken, Figuren, Textilien und andere kunstgewerbliche Gegenstände abbildete. In seiner Form-Prägnanz und Farbwucht ist dieses Bild unter Noldes Figuren-Stilleben ein ausgesprochenes Meisterstück.

von hn

erstellt am 30.Aug.2017 | 09:00 Uhr