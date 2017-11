Bauplanung in Langenhorn : Noch Platz für 16 Familien

vergrößern 1 von 1 Foto: bülck 1 von 1

In Langenhorn kann in den kommenden sieben Jahren nur begrenzt neugebaut werden. Das ergab die Innenraumentwicklungs-Analyse der Gemeinde. „Ich gehe nach meinen Recherchen davon aus, dass die Kommune bis 2025 den Neubau von etwa 16 Wohneinheiten in den Innenbereichen der Ortslagen realisieren kann“, stellte die Diplom-Ingenieurin Angela Zanon vom Planungsbüro Frank Springer aus Busdorf ihre Ergebnisse dem Bau- und Umweltausschuss Langenhorn vor. Der tatsächliche Bedarf sei natürlich höher. Da müsse dann im Einzelfall näher hingeschaut werden.

Die Analyse zeige nur den derzeitigen Ist-Zustand, gelte aber als Bestandsaufnahme für künftige Entscheidungen, so Zanon. Wie die Ingenieurin auf die erlaubten Wohneinheiten kam, erklärte sie: Der Langenhorner Wohnungsbestand betrug am 1. Januar 2010 1412 Wohneinheiten. Zehn Prozent davon, also 141 Einheiten, dürfen laut Landesentwicklungsplan bis 2025 geschaffen werden. Fertig gestellt wurden bis Ende 2016 131 Einheiten, so dass unter Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen die genannten 16 möglichen Einheiten entstehen könnten.

In den dazu gefertigten Karten hatte die Expertin die vom zuständigen Sachbearbeiter beim Kreis Nordfriesland festgelegten Grenzen der im Zusammenhang bebauten Ortsteile in Rot eingezeichnet. „Die Grenzen sind nicht rechtsverbindlich und können durch gut begründete Bauanträge verändert werden“, so Zanon. Einstimmig empfahl das Gremium der heute tagenden Gemeindevertretung, die Analyse der Expertin abzusegnen.



Wohin mit dem Regenwasser?

Erneut standen die Wasserprobleme im Kastanienweg auf der Tagesordnung. Die Mitglieder hatten sich bereits bei einem Ortstermin im Herbst vergangenen Jahres damit beschäftigt. Es wurde festgestellt, dass bei starkem Regen das gesamte anfallende Wasser aus dem Straßenbereich und vom Nachbargrundstück Hausnummer eins hin zum Carport auf dem Grundstück Nummer zwei fließt und sich dort sammelt.

Um das Problem zu beheben, könnte eine Versickerungsmöglichkeit – im Fachjargon Muldenversickerung – am anliegenden Wallfuß geschaffen werden, so die übereinstimmende Feststellung des Gremiums. Da der betroffene Bereich sehr eng ist, hätte ein Teil der Maßnahme auf dem gegenüberliegenden östlich gelegenen Grundstück durchgeführt werden müssen. Dessen Eigentümer habe das aber abgelehnt, teilte der Vorsitzende Uwe Bahr mit.

Grundsätzlich müsse das Wasser in Richtung Norden abfließen können. Am besten wäre es, das Wasser über einen Graben beziehungsweise durch Verrohrung nach hinten in einen bereits vorhandenen Graben abzuleiten. Bahrs Vorschlag war, noch einmal mit allen Anliegern ein persönliches Gespräch zu suchen, um eine Lösung zu finden. Dass soll nach einstimmigem Votum auch passieren. „Für mich ist Fakt, dass das Problem durch eine Grabenverfüllung durch einen Anlieger entstanden ist“, so Bahr. Es komme hinzu, dass eine Dachrinne über die Straße herausrage. Das dürfe nicht sein.

Schwierig sei, so der Gemeindevertreter, auch die Situation im Kapellenweg. Gegenüber dem dort ansässigen Friseurgeschäft fließt das Wasser aufgrund der Lage von allen Seiten zusammen. Es steht dann besonders bei starken Regenfällen bis zu 20 Zentimeter hoch und kann nicht schnell genug abfließen. Abhilfe soll ein neuer Gully schaffen. Das Wasser könnte dann über eine Leitung durch den angrenzenden Wald in den nahen Bach geleitet werden. „Mit dieser Lösung wäre die Forstgemeinschaft einverstanden“, sagte der Vorsitzende. Eine entsprechende Empfehlung für den Gemeinderat wurde einstimmig verabschiedet.