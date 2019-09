Bredstedter Hundeschwimmen : Noch mehr Besucher als im Vorjahr

Gut gelaunte Hundebesitzer und ihre Vierbeiner lockte es zum Saison-Abschluss in das Erlebnisbad.

Avatar_shz von Udo Rahn

15. September 2019, 12:42 Uhr

Bredstedt | Nach der gelungenen Premiere des Hundeschwimmens im Erlebnisbad Bredstedt im vergangenen Jahr gab es zum Abschluss der Saison 2019 eine Wiederholung – und auch die war erfolgreich. Das Team um Bernd Ingwersen war begeistert, dass noch mehr Besitzer mit ihren Vierbeinern erschienen waren, als im bei der ersten Veranstaltung 2018. Ausgelassen tobten die Hunde im Wasser und um die Becken herum und spielten friedlich miteinander. Gut gelaunte Hundebesitzer kamen rasch miteinander ins Gespräch, tauschten sich aus, genossen sichtlich die sozialen Kontakte zwischen Zwei- und Vierbeinern. „Es hat wieder Spaß gemacht“ so der Schwimmbad-Leiter. Jeder habe sich an die Spielregeln gehalten. „Ich freue mich, dass das so gut angenommen wird“, so Bürgermeister Christian Schmidt, der sich den Blick auf das bunte Treiben nicht nehmen ließ.