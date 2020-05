Kripo sucht Zeugen : Noch ein Einbruchs-Versuch in Husum

Am Außenhafen scheiterten die Täter beim Aufbrechen der Tür eines Restaurants. Wer hat etwas beobachtet?

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

14. Mai 2020, 15:07 Uhr

Husum | Neben den gestern gemeldeten vier Fällen registrierte die Polizei in Husum einen weiteren Einbruchdiebstahl-Versuch: Einer oder mehrere Unbekannte versuchten laut Polizeiangaben irgendwann in der Zeit zwischen Dienstag, 12. Mai, und dem heutigen Donnerstag, 14. Mai, 9 Uhr, die Tür eines weiteren Restaurants am Außenhafen gewaltsam aufzubrechen. Sie scheiterten. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter Telefon 04841/8300 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?