Artenschutz auf Eiderstedt : Nisthilfen gegen Wohnungsnot

Naturschützer bereiten mit neuen Nisthilfen auf den Brutgewässern die Ankunft der Trauerseeschwalben in Eiderstedt vor.

von shz.de

04. Mai 2018, 13:00 Uhr

Quadratische Styroporplatten und ein Belag aus Reet mit abgerundeten Kanten – was nach einer Art „Boxspringbett“ für Vögel klingt, dient im Wesentlichen der Arterhaltung. In diesen Tagen werden die Trauerseeschwalben in Eiderstedt eintreffen und auf Tränkekuhlen im Raum Westerhever und Poppenbüll die schwimmenden Nisthilfen vorfinden. Die fertigt seit Jahrzehnten der erste Vorsitzende des Vereins Weideland Eiderstedt, Claus Ivens.

Gemeinsam mit Helfern brachte er nun die kleinen Flöße auf den Brutgewässern aus. Dabei auch zu beachten: Die Sicherheit für die zukünftigen Bewohner. Am Ufer der Kuhlen formten die Vogelschützer auf der Oberfläche der Flöße Nester aus einer Mischung aus Schlamm und Gras. „Die pflanzlichen Bestandteile erhöhen die Wasserdurchlässigkeit des Materials, damit die Küken bei Regen nicht darin ertrinken“, so Ivens.

Abschließend wurde unter den nummerierten Nisthilfen mit Schnüren ein Stein als Anker angebracht. Der soll verhindern, dass die Konstruktionen nicht ans Ufer treiben, denn dort besteht die Gefahr, dass die Brut von den Hufen anderer Tiere zertreten wird oder Räubern zum Opfer fällt.

Die Positionierung der Nisthilfen in der Mitte der Kuhlen übernahm Harrje Carsten vom Naturschutzbund Kiel in langen Wathosen. Mit dabei war auch Steffen Gaehme vom Gardinger Büro des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR).

„In den vergangenen beiden Jahren zählten wir jeweils rund 16 Brutpaare in Eiderstedt. Denen bieten wir Nisthilfen auf insgesamt zehn Kuhlen an“, sagte er. Damit komme es für die Vögel zu keiner Wohnungsnot, fügte er humorvoll hinzu.

Gemeinsam mit Ivens betonte er, dass die Anwesenheit der Trauerseeschwalben ein Indikator für eine intakte Landschaft sei.

Im Auftrag des LLUR erfasst und dokumentiert der Poppenbüller Landwirt Claus-Christian Hinrichs die gefiederten Gäste. Er bedauerte, dass sich nach seinen Beobachtungen in den vergangenen zehn Jahren die Anzahl der Brutpaare halbiert habe.