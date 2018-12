Bredstedt : „Niemand wird allein gelassen“

Der besondere Gottesdienst in der Bredstedter St.-Nikolai-Kirche mit Mitarbeitern udn Patienten der Diako NF sowie Selbsthilfegruppe hatte das Thema Schafe.

von Udo Rahn

23. Dezember 2018, 15:05 Uhr

Einmal jährlich wird in der Bredstedter St.-Nikolai-Kirche von Mitarbeitern und Patienten der Diako Nordfriesland, gemeinsam mit Psychotherapeutin Johanna Christiansen sowie Pastor Peter Schuchardt ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Unterstützung gab es auch dieses Mal durch die Akteure der Selbsthilfegruppen Freundeskreis Fortuna Struckum und Leuchtturm.

Das Leitmotiv lautete „Schafe an der Krippe“. „Wir werden hierzu Gedanken von einigen Menschen hören. Schafe haben schon immer eine große Rolle in der Bibel gespielt, aber auch in unserer Landschaft“, leitete Pastor Schuchardt ein. „Eigentlich sollte das nordfriesische Wappen einen Schafskopf zum Inhalt haben, denn 130.000 Mutterschafe gibt es in der Region.“ Schafe haben, so Johanna Christiansen, eine enge Bindung zum Schäfer. Sie seien in der Heiligen Nacht zum Stall nach Bethlehem gefolgt und folgen heute genauso. Oft sehen die Schäfer nach ihren Herden – besonders an den Deichen und dort, wo der Wolf vielleicht lauern könnte –, denn für den Schutz der Bollwerke erfüllten sie ja wichtige Aufgaben.

Jedes Schaf sei in seinem Charakter anders, erklärte ein Teilnehmer, ganz so wie bei den Menschen. Er selbst musste von seiner Mutter behutsam, vergleichbar mit einem „Handlamm“, aufgezogen werden. Später dann sei er, sehr zu ihrem Schmerz, dem Alkohol verfallen. Nach schwerer Zeit durch Therapien und mit Hilfe von Fachkräften sei er „trocken“ geworden und könne nun für andere in der Selbsthilfegruppe „Hirte“ sein und helfen, aus der Sucht herauszufinden.

So wie die Schafe auch Schutz suchen, kommen Menschen aus Kriegsgebieten in die Region. „Schutz, Wohnung, Essen, Kleidung, kann ich ihnen vermitteln. Sie beisammen zu halten, gestaltet sich oft schwierig, aber ich bin ihre Hirtin in der Flüchtlingshilfe geworden, und sie grüßen mich mit Salam, dem Friedensgruß“, berichtet Martje Petersen.

„Schafe sind Sinnbild der Gemeinde und Gott ist der gute Hirte, der sich um sie sorgt“, so Pastor Schuchardt. Schafe, die in einer Herde bleiben, erfahren alles, was sie brauchen: Hilfe, Kraft, Trost, Hoffnung, Geborgenheit, Frieden oder Freude.

Besucher tauschten sich beim anschließenden Kirchenkaffee aus. Auch Mitglieder der Selbsthilfegruppen waren dabei. „Solche Gruppen sind für die Betroffene von großem Wert. Bei uns finden sie und ihre Familienangehörigen Hilfe, niemand wird allein gelassen“, so Hauke Berkenkamp (Selbsthilfegruppe Leuchtturm).

Info:



Selbsthilfegruppe Leuchtturm, Treffen jeweils freitags von 19 bis 21 Uhr in der Diako NF in Breklum-Riddorf (offene Station), 04671/ 927792 (Hauke Berkenkamp), oder Selbsthilfegruppe „Fortuna“, offen für alle Süchte, jeweils montags ab 20 Uhr im Gemeindehaus.