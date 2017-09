Husum : Nie mehr am Beckenrand stehen

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

„Ich möchte nicht mehr am Beckenrand stehen, wenn alle anderen ihren Spaß haben, sondern angstfrei mit ins Wasser gehen können“, beschreibt Ingelore Eggert den für sie wichtigsten Grund, um schwimmen zu lernen. Die Rentnerin aus Immenstedt besucht den Kursus für Erwachsene von Aileen Grenzow im Husum-Bad und ist dort längst nicht die einzige: „Das Angebot ist meist voll ausgebucht“, sagt die Schwimmlehrerin des TSV Husum, die in den vergangenen vier Jahren schon zahlreichen Männern und Frauen ins nasse Element geholfen hat.

Wie viele andere Menschen ihrer Generation fand Ingelore Eggert in ihrer Kindheit keine Gelegenheit, schwimmen zu lernen. Mit 25 wollte sie das Versäumte nachholen, hat den Unterricht dann aber nicht bis zum Ende besucht. Warum, weiß sie nicht mehr . . . Bereut hat sie diese Entscheidung immer wieder, vor allem im Urlaub: „In vielen Orten gibt es so schöne Schwimmbäder. Wie gerne wäre ich da reingesprungen und einfach losgeschwommen. Jetzt hofft sie, dieses Problem über den TSV ein für alle Mal ad acta legen zu können. Aileen Grenzow hat da gar keine Bedenken: „Das schaffst Du“, betont sie mit Nachdruck und ermuntert auch ihre anderen Schwimmschüler, sich diesem Ziel in kleinen Schritten zu nähern.

Am Anfang des 15 Stunden umfassenden Kurses steht die Gewöhnung an das nasse Element – am, im und vor allem unter Wasser: „Wir tauchen ganz viel“, erklärt die Schwimmlehrerin, wohl wissend, dass das für die meisten schon die erste richtig große Hürde ist. Da aber alle denkbaren Hilfsmittel erlaubt sind, trauen sich schließlich doch alle. „Das ist in der Gruppe einfacher, als allein“, weiß sie. Einige haben es mit einer Taucherbrille geschafft, andere tragen Nasenklemmen oder Ohrstöpsel – oder auch alles zusammen. Das Wie ist egal – Hauptsache, man versucht es. Und wer unter Wasser Vertrauen zu sich selbst fassen konnte, schafft es über Wasser meist erst recht. „Weihnachten sind alle soweit, dass sie einigermaßen sicher schwimmen können“, zeigt sich Aileen Grenzow zuversichtlich. Da haben ihre Schützlinge gerade erst die zweite Stunde hinter sich und können sich noch nicht vorstellen, dass sie schon bald vom Beckenrand oder sogar vom Ein-Meter-Brett ins Wasser springen werden.

„Am Ende sollen wir sogar die Rutsche ausprobieren“, hat Ingelore Eggert läuten hören, und das wiederum reizt auch andere Schwimmschüler. „Den Enkeln nicht mehr nur zusehen zu müssen, sondern mit ihnen zu rutschen – der Gedanke hat was“, findet Erika, die an einem Schwimmkursus schon zum zweiten Mal teilnimmt. Den ersten hat sie zu ihrem eigenen Erstaunen auf Anhieb bestanden, sie möchte aber noch an Sicherheit gewinnen. Die früher so vertraute Panik vor bestimmten Situationen kommt ab und zu doch nochmal zurück. Daran will die Viölerin arbeiten.

„Manche erschrecken schon, wenn ein anderer Schwimmer unerwartet ihre Bahn kreuzt oder sie irgendeine Berührung am Bein verspüren. Anderen scheint das Wasser plötzlich viel tiefer, als es tatsächlich ist, und prompt vergessen sie für einen Moment alles, was sie eigentlich schon gut beherrschen“, weiß Aileen Grenzow aus Erfahrung und empfiehlt ihren Schülerinnen und Schülern daher auch, nach dem Kursus so bald wie möglich und immer wieder schwimmen zu gehen, um das Erlernte zu vertiefen und die alles entscheidende Sicherheit zu bekommen.

Dass das nicht immer so einfach ist, wissen alle. Ingelore Eggert zum Beispiel ist nicht besonders groß, ihr steht das Wasser selbst im 1,40 Meter tiefen Nichtschwimmerbecken bis zum Hals. Da die Ruhe zu bewahren, kostet sie viel Überwindung. Das gilt auch für die Migrantinnen, die kürzlich einen Kursus mitgemacht haben und zum Teil traumatische Erfahrungen mitbrachten. Einige trauten sich wochenlang nur mit den Füßen ins Wasser. Geduldig zu sein, die Ängstlichen immer wieder zu ermuntern, aber niemals zu drängen – das ist für Aileen Grenzow das beste Rezept. „Im Gegensatz zu Kindern, die von ihren Eltern für den Kursus angemeldet und vom Sinn des Ganzen erst überzeugt werden müssen, wissen die erwachsenen Schüler ganz genau, was sie wollen“, beschreibt sie den einzigen Unterschied zwischen Jung und Alt.

Am Ende legen alle die gleiche Prüfung ab: Sie tauchen ab, um Ringe vom Boden zu holen, springen vom Beckenrand und schwimmen mindestens 25 Meter. Manche packt der Ehrgeiz erst so richtig, wenn ein anfangs eher ängstlicher Teilnehmer plötzlich die Kurve kriegt und an den Kurskollegen vorbeizieht, andere schmieden schon Pläne für später. So möchte Ingelore Eggert in Zukunft das Angebot zum Frühschwimmen im Viöler Freibad nutzen und träumt von einer Kreuzfahrt auf einem Schiff mit einer richtig schöner Poollandschaft. „Und ich mittendrin“, so ihr großer Wunsch.