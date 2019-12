Nichts zu sehen von den Tannenbäumen

Avatar_shz von Volkert Bandixen

13. Dezember 2019, 17:18 Uhr

Husum | Von den von der Interessengemeinschaft Husumer Hafen aufgestellten, beleuchteten Weihnachtsbäume an der Hafenstraße sind abends vor lauter Autos oft nur die Spitzen zu sehen. Obwohl das blaue, rechteckige Verkehrszeichen 325.1 (oft fälschlich als Spielstraße bezeichnet) das Areal als verkehrsberuhigten Bereich ausweist, in dem nur auf gekennzeichneten Flächen geparkt und nur zum Ein- oder Aussteigen oder Be- oder Entladen gehalten werden darf.