Nicht quaken – gucken

Eine Initiative will mit Politik, Verwaltung und Bürgern über geplante Vorhaben in Husum ins Gespräch kommen

von hn

19. Juni 2019, 17:18 Uhr

Husum | „Wir sind in etwa 20 Husumer Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bernd Bednarz. Und die wollen auf gar keinen Fall als Dauernörgler und unverbesserliche Bedenkenträger in die Geschichte eingehen. Im Gegenteil: „Es geht uns um den Dialog, darum, sich nicht voreilig mit einer Lösung zufrieden zu geben, sondern zu diskutieren, ob’s da nicht noch was Besseres gibt.“ Für diesen etwas anderen Blick auf die Dinge hat Berufs-Grafiker Bednarz sogar ein eigenes Logo entwickelt: ein Auge auf zwei Beinen.

Die Aufforderung „Sand ins Getriebe“ zu bringen – so ist das erste Banner der Gruppe betitelt – steht nicht für generelle Ablehnung, sondern für eine ebensolche Aufmerksamkeit gegenüber Veränderungen in der Stadt und deren möglichen Konsequenzen – selbst wenn bereits entsprechende politische Beschlüsse vorliegen. Ein gutes Beispiel für diesen Blick auf die Dinge ist aus Sicht der Gruppe die Kleikuhle – besser gesagt der geplante und politisch lange umstrittene, aber inzwischen abgesegnete „Stadtbalkon“. Bednarz formuliert es so: „Weil die Stadtpolitik sich bei diesem Thema schon selbst nicht mehr begreift, wollen wir Husumer Bürgerinnen und Bürger zu einem Stadtspaziergang vom Markt zur Kleikuhle einladen. Dafür haben sie sich schlau gemacht und unter anderem Bauamtsleiter Jörg Schlindwein einen Besuch abgestattet. Und darüber wollen sie mit anderen Bürgern, aber auch mit der Politik an Ort und Stelle diskutieren. Der Zeitpunkt, Sonnabend, 29. Juni, 11.55 Uhr (oder vielleicht besser Fünf vor Zwölf) legt die Vermutung nahe, dass die Zahl der Befürworter des Balkons begrenzt sein dürfte.

Dem kann Bednarz nicht widersprechen, macht aber noch einmal deutlich, dass es ihm und den anderen vor allem darum geht, Fragen zu stellen und auf offene Fragen Antworten zu erhalten. „Wir fragen uns zum Beispiel, ob ein Bauwerk wirklich so viel Geld kosten muss?“ Und ob es nicht Wichtigeres als diesen Stadtbalkon gebe? Und wenn er denn schon gebaut werden sollte, warum dann nicht behindertengerecht?

Darüber will die Gruppe mit interessierten Bürgern diskutieren und der Politik mögliche Alternativen aufzeigen. Los geht’s an einem ebenso symbolträchtigen wie unantastbaren Ort: dem Tine-Brunnen.

Und das Ziel der nächsten Exkursion steht auch schon fest. „Dann wollen wir uns mal die Ruine des Nordsee-Hotels anschauen“, sagt Bernd Bednarz.