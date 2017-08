Küstenschnack : Nicht lang schnacken, einfach hacken

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Man glaubt ja, dass man alle Wortspiele und Zitate zum Wahlplakat des SPD-Bundestagskandidaten Matthias Ilgen in den vergangenen Tagen schon gehört hat. Doch einer fehlt noch: Der klassische Zitatgeber der deutschen Zeitungskolumne: Goethe. „Die Axt erklingt, da blinkt schon jedes Beil/ Die Eiche fällt, und jeder holzt sein Teil.“

Wir holzen uns auch unseren Teil und überlegen, wie man so eine Axt im Hause noch sinnvoll einsetzen kann. Ilgen wurde ja im Zusammenhang mit dem Axt-Plakat unter anderem vorgeworfen, dass er seine Wahlversprechen für ein besseres Europa, gegen ein Wettrüsten und für eine klare Kante in der Außenpolitik einzustehen, von seinem Wahlkreis an der Nordseeküste aus gar nicht bewerkstelligen kann. Heißt: Der Axt-Schwinger möge erst einmal vor der eigenen Haustür kehren . . . äh, hacken.

Das stößt in der heimatverbundenen

Lokalredaktion natürlich auf offene Ohren. So einen Mann mit Hackebeil, der lässt sich bei näherer Betrachtung in Husum nämlich vielseitig und praktisch einsetzen.

Innerhalb Stunden könnte der Ex-Wrestler mit seiner Axt in der Poggenburgstraße Husums Schandfleck Nummer eins zerlegen. Ob und was für Wohnungen auf dem Grundstück gebaut werden, darüber können Politik, Verwaltung und Eigentümer danach noch Jahrzehnte verhandeln.

Langwieriger Rückbau? Ich glaub’, es hackt: Mit vielleicht nur einem Schlag könnte Ilgens Axt dem Belker-Spargel ein Ende bereiten. Und für die dritte Aufgabe müsste Ilgen zwar Axt gegen Schaufel tauschen, täte aber der Schifffahrt einen guten Dienst: Der Hafen muss dringend ausgebuddelt werden. Statt weiter die Landesregierung zu beknien, in der Sache aktiv zu werden, lassen wir gleich den „Hulk der SPD“ ran – und Husum hätte eine Sorge weniger.

von Friederike Reußner

erstellt am 19.Aug.2017 | 10:00 Uhr