Sommerpausen-Plauderei : „Nicht aufhören, an Husum zu denken“

Sommerpausen-Plauderei: Was bewegt die Husumer Fraktionsvorsitzenden in der sitzungsfreien Zeit? Auch in diesem Jahr führen die Husumer Nachrichten Interviews mit den Lokalpolitikern.

Im Interview im vergangenen Jahr habe ich Sie gefragt, was Sie in Ihrem politischen Ehrenamt jüngst am meisten geärgert hat. Damals sagten Sie: Der Dockkoog. Ist es in diesem Jahr immer noch so?

Nee. Mich ärgert weiterhin, dass es beim Neubaugebiet Hockensbüll einfach nicht voran geht. Man steht ja diesem System Verwaltung schier ohnmächtig gegenüber. Immer wieder muss nachgearbeitet werden, immer wieder gibt es etwas Neues, das nicht stimmt. Führt man uns da vor? Führt man die Stadt Husum vor? Werden wir gegängelt? Ich kann das ganz schwer einschätzen. Wir hören aus der Verwaltung auch immer erst, dass es nicht weiter geht, wenn es nicht weitergeht. Die neueste Einschätzung ist ja nun, dass es zum Jahresende was werden kann. Aber es ärgert mich nach wie vor.

Und der Dockkoog ärgert Sie nicht mehr?

Nein.Unsere Idee, die Vorschläge der Bürgerwerkstatt mit bei der Gestaltung des Geländes aufzugreifen, ist ja jetzt auch berücksichtigt worden.

Mir macht allerdings Sorge, dass sich die Deichverstärkung weiter verzögert.

Kritisch ist auch der Platzbedarf. Die Wählergemeinschaft möchte dort immer noch gern einen Campingplatz realisiert wissen. Aber weil der Deichfuß nach innen verstärkt werden soll, verlieren wir Platz. Deshalb haben wir jetzt den 80 Meter breiten Schutzstreifen im Auge, der zwischen dem Landschaftsschutzgebiet und dem Campingplatz gelegen ist. Wenn wir dort die Bebauung umsetzen dürften, hätten wir das Flächen-Problem nicht mehr.

Was soll denn auf diesem Streifen gebaut werden?

Das Hotel und der Campingplatz. Und das Hotel soll auf gar keinen Fall so ein Kasten werden, auch wenn Architekten offenbar gerade gern Kästen bauen. Ich denke, wenn der Dockkoog ein Anziehungspunkt sein soll, muss das Hotel anders aussehen und eine andere Funktion bekommen. Zum Beispiel könnte man das Hotel mit dem Campingplatz kombinieren.

Das klingt für mich aber nicht nach schickem Hotel, das klingt sehr basic . . .

Es gibt inzwischen ja auch Luxus-Camping. Und das ist ja auch erstmal nur eine Idee. Aber jedenfalls muss das, was gebaut wird, etwas anderes sein als der übliche Kasten.

Apropos Kasten: Im Moment regt sich ja der Widerstand gegen die Entwürfe für den Erweiterungsbau des Finanzamtes. Wie finden Sie den denn?

Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden: Meine Tochter ist Architektin und ich habe ich von ihr schon einmal gesagt bekommen, dass sich Architekten etwas dabei denken, wenn sie da so einen Kasten hinstellen (lacht). Ich kann den Finanzamts-Entwurf akzeptieren. Gut finde ich ihn zumindest auf den ersten Blick nicht unbedingt. Es gibt aber in Husum einige Gebäude, die meine Frau und ich nicht schön fanden. Und am Ende haben wir uns daran gewöhnt.

Das größere Problem bei der ganzen Geschichte ist ohnehin der Wegfall der Parkplätze. Politik und Verwaltung haben zugesagt, dass wir uns Gedanken machen, wo wir an anderer Stelle Parkplätze schaffen können.

Wo denn?

Beispielsweise in Rödemis auf diesem Abstellgleis der Bahn, das nicht mehr genutzt wird, das ist auch relativ stadtnah. Es war auch mal im Gespräch, beim ZOB ein Parkhaus zu bauen, also oben Parkdeck, unten Busse.

Hat Husum das Geld, jetzt auch noch ein neues Parkhaus zu bauen, bei allen Dingen, die geplant sind?

Das ist ja das Grundproblem schlechthin. Wir haben ja jetzt zumindest angestoßen, dass eine Übersicht über die langfristige Finanzplanung erstellt wird. Sicherlich, dadurch haben wir nicht mehr Geld. Aber wir können auch nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie es weitergeht mit Husum. Eine Kreisstadt ohne Schwimmbad – geht nicht. Eine Kreisstadt ohne genügend Kitas, ohne vernünftigen Busverkehr – auch das geht nicht. Die Liste kann man fortsetzen – es gibt so viele Dinge, die einfach gemacht werden müssen. Beispielsweise müssen wir auch dringend sehen, wie wir neue Gewerbeflächen erhalten. Die werden langsam knapp.

Und wenn wir schon beim Thema Gewerbe sind: Die Wählergemeinschaft begrüßt es, dass sich die Wirtschaft in Husum nun unter dem Dach des Commerziums zusammengefunden hat. Und wir begrüßen es, dass sich die Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft verbessern soll. Dass man zwischendurch mal etwas pikiert ist, weil man Dinge aus der Zeitung erfährt, das ist normal. Für mich ist wichtig, dass generell miteinander gesprochen wird.

Wenn wir beim Thema sind: Braucht die Wirtschaft in Husum aus Ihrer Sicht einen eigenen Rathausmitarbeiter?

Dieser Wunsch wurde ja begründet mit einem Beispiel, dass jemand aus der Wirtschaft eine Erweiterung plante und ins Rathaus ging und dort von Tür zu Tür geschickt wurde. Das ist dumm gelaufen. Nun sollen so große Arbeitgeber in Husum jetzt nicht mehr von Tür zu Tür laufen und haben deshalb jetzt einen Ansprechpartner im Rathaus. Die Lösung, die unser Bürgermeister da gefunden hat, ist ein bisschen salomonisch, da der betreffende Mitarbeiter sich ohnehin um Grundstücksangelegenheiten kümmert.

Man fragt sich allerdings: Wenn jetzt der Häuslebauer mit seinem Bauantrag ein Problem hat, muss er auch ins Rathaus. Und der muss weiterhin von Tür zu Tür laufen – der hat diesen Vorzug nicht.

Ein anderes Thema, das in Husum auf der Agenda steht, ist ja der Bau eines neuen Hallenbads.

Die Wählergemeinschaft hat sich über den Standort Gedanken gemacht und könnte sich vorstellen, dass das Bad auf dem Porrenkoog-Parkplatz gebaut wird. Allerdings muss noch geprüft werden, ob das überhaupt möglich ist. Wir werden ja den Bahnübergang zur Langenharmstraße verlagern. Und dann würden die Leute, die Richtung Dockkoog fahren, am Schwimmbad vorbei fahren. Wenn es aber andere, bessere Standorte gibt, auch in Ordnung. Als Bad würden wir uns ein sogenanntes Cabrio-Bad wünschen, bei dem man bei Bedarf das Dach und die Seitenwände herunter fahren lassen kann. Das halten wir für attraktiv, auch für Touristen.

von Friederike Reußner

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:00 Uhr