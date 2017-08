Interview zur Bundestagswahl : „Nicht auf einer Insel der Glückseligen“

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Noch 31 Tage bis zur Bundestagswahl. Im Wahlkreis 2 Nordfriesland/Dithmarschen-Nord buhlen am 24. September sieben Direktkandidaten um die Gunst der Wähler. In einer lockeren Serie lässt unsere Zeitung sie nach und nach zu Wort kommen. Den Anfang macht heute Astrid Damerow (CDU). Die 59-Jährige, von Beruf Geschäftsführende Gesellschafterin, wohnt in Karlum. Damerow ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.



Warum, glauben Sie, gewinnen Sie Ihren Wahlkreis direkt?

Ich denke, dass die Bürger in unserem Land spüren, dass die CDU ein Garant für eine positive Entwicklung unserer Region ist. Ich spreche mit den Menschen – und die Resonanz ist gut. Das macht mir Mut, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Ich kämpfe aber um jede Stimme, unabhängig von Umfragen, denn gezählt wird erst am Abend des Wahltages.



Welche drei Kreis-Themen stehen bei Ihnen ganz oben auf der Agenda?

Die gesamte Infrastruktur: Straße, Schiene, Häfen – und viertens die Breitbandversorgung. Die binde ich immer mit ein. Bei all meinen Gesprächen mit Unternehmern im Handwerk oder in der Landwirtschaft dauert es nur wenige Minuten, und wir sind beim Internet als Verbindung in die Welt.

Zweitens geht es um eine flächendeckende medizinische Versorgung. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch um ausreichende Pflege-Angebote auch im ländlichen Raum.

Damit bin ich beim dritten Bereich, der alles umfasst: der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das heißt, dass wir in Zukunft die ländlichen Räume noch stärker fördern müssen. Da müssen wir uns auch mit größeren Städten messen, auch wenn wir die ländliche Struktur erhalten wollen. Familienförderung, der Nahverkehr. Die Wirtschaft, damit sie ordentliche Löhne zahlen und Angebote machen kann, die mit dem Hamburger Raum konkurrieren können.

Was ist Ihr Rezept, um die Wähler wieder mehr mitzunehmen?

Bereits im Landtagswahlkampf wurde auch den Kollegen anderer Parteien deutlich, dass die Menschen wieder politischer werden. Vermutlich führt auch die allgemeine, unruhige Lage dazu, dass allen bewusst wird, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben und wie wichtig es ist, sich politisch zu engagieren.

Gerade weil der Diskurs vor allem über Zeitung, Fernsehen und Internet ausgetragen wird, ist es für mich viel lebendiger und spannender, bei Unternehmen und Vereinen zu Besuch zu sein und mir dort Anregungen zu holen. Das ist sinnvoller als – wie früher – vorne in einem Saal voller Zuhörer aus der eigenen Partei zu sprechen. Auf der Straße ist mir wichtig, auf Augenhöhe mit dem Wähler zu sprechen. Und wenn ich auf eine Frage keine Antwort weiß, dann gebe ich das zu. Das halte ich für glaubwürdiger als große Reden zu halten.

Bürger können sich übrigens jederzeit fachlich einmischen, denn die CDU hat Kreisfachausschüsse zu Themen wie Tourismus, Landwirtschaft, Umwelt und Bildung. Die Ausschüsse sind berechtigt, bei Kreisparteitagen Anträge zu stellen. Ich liebe es, wenn dort dann um Mehrheiten für die eine oder andere Ansicht gestritten wird. Somit hat die Stimme der Bürger bei uns durchaus Gewicht.

Kommen wir auf die Bundesstraße 5 zu sprechen: Welche konkreten Möglichkeiten haben Sie als Mitglied des Bundestages, um den Ausbau voranzubringen?

Als wichtigste Aufgabe als Bundestagsabgeordnete sehe ich es, mich darum zu kümmern, dass die Planung im Bundesverkehrswegeplan bleibt. Darauf werde ich ein scharfes Auge haben wie alle anderen Vertreter der Westküste ebenfalls. Da können Sie sicher sein.

Die Landesregierung tut im Moment alles, um die Planung voranzutreiben, wofür aber Mitarbeiter fehlen. Daher wird geprüft, ob die Planung von externen Ingenieuren geleistet werden kann. Sie können sicher sein, dass ich mich einmische, wenn es irgendwo haken sollte. Es ist nun mal unsere zentrale Verkehrsachse. Und ich erlebe es ebenfalls bei Fahrten nach Dithmarschen, wie gefährlich die Strecke ist.



Blenden Sie bitte mal alles aus, über was wir bis hierhin gesprochen haben: Eine Fee kommt vorbei und Sie dürfen sich für Nordfriesland etwas ganz Neues wünschen – die Standardthemen einmal ausgenommen.

Das kann ich Ihnen sagen: Mir schwebt vor, dass wir Nordfriesen gemeinsam nach einer Dachmarke suchen sollten, unter der wir die vielen positiven Seiten des Lebens hier zusammenfassen könnten. Standortwerbung, die zeigt, wie gut sich hier Arbeiten und Wohnen verbinden lassen. Meine 82-jährige Mutter soll sich hier genauso wohlfühlen wie junge Menschen mit ihren Familien. Und dass Kinder den Drang verspüren, nach einem Studium wieder zurückzukommen. Wir haben hier gute Ansätze für Generationen übergreifendes Wohnen. Mir ist eine eigene Denkwerkstatt lieber als bei Auswärtigen neue Gutachten und Studien in Auftrag zu geben. Wir müssen die vielen guten und innovativen Ideen, die aus der Wirtschaft und aus vielen anderen Bereichen wie aus Sportvereinen, Pflegeheimen, Landwirtschaft bündeln. Unsere Akteure in den Aktiv-Regionen arbeiten hervorragend in diese Richtung.

von Birger Bahlo, Lars Peters

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:23 Uhr