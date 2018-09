Nachtragshaushalt für Husum : „Nicht alles immer neu in Frage stellen“

Auf der Stadtvertretersitzung kam es zur Grundsatzdiskussion, wie mit gefassten Beschlüssen umzugehen sei.

von Stefan Petersen

28. September 2018, 16:46 Uhr

Fast hätte das Stadtverordnetenkollegium noch den Sitzungsdauerrekord unterboten, den der Hauptausschuss erst neulich mit einer knappen Stunde aufgestellt hatte. Nahezu alle der immerhin 20 Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung wurden ohne Debatte und nur von kurzen Redebeiträgen begleitet nach Vorlage durchgewunken. Bis auf Punkt 19, die Beratung und Beschlussfassung des ersten Nachtragshaushalts für 2018. Den Bürgermeister Uwe Schmitz eigentlich mit guten Nachrichten einleiten konnte: „Nachdem wir den Etat mit 1,8 Millionen Euro Defizit geplant hatten, sind es jetzt nur noch 32.000 Euro minus“, sagte er. Das sei einesteils zusätzlichen Erträgen in Höhe von 700.000 Euro zu verdanken und der Korrektur eines Rechenfehlers, der mit Minderzahlungen von 500.000 Euro an den Kreis zu Buche schlage. „Der Rest sind Einsparungen wegen geplanter, aber wegen Personalmangel nicht umsetzbarer Baumaßnahmen.“ Und warb dafür, bei künftigen Planungen „nicht nur zu betrachten, was schön wäre für Husum, sondern auch, was personell möglich ist“.

Und damit war das Fass offen. „Es beruhigt, dass wir finanziell gut aufgestellt sind. Aber dass wir den Etat mit Dingen vollpacken, die wir nicht zeitnah umsetzen können, ist nur positiv für den Kämmerer, weil er keine neuen Kredite aufnehmen muss“, so SPD-Fraktionschef Horst Bauer. Die Außenwirkung sei jedoch fatal: „Dem Bürger können wir das nicht vermitteln.“ Hier seien gemeinsame Anstrengungen von Politik und Verwaltung nötig, den Husumern bei bestimmten Vorhaben klar zu sagen, wann sie machbar sind.

Zu den „bestimmten Vorhaben“ zählte CDU-Fraktionschef Christian Czock offenbar auch den geplanten Aussichtsbalkon auf der Kleikuhle. „Der kostet 1,5 Millionen und der Parkplatz Harmsens Koppel 900.000 Euro“, rechnete Czock vor. „Vielleicht können wir uns aber nur eins von beiden leisten.“ Und brachte den alten Vorschlag wieder ins Spiel, dass die Anwohner das Areal selbst verschönen könnten, wie sie es angeboten hätten.

Das gefiel zwar Helmut Stemke von der Wählergemeinschaft Husum, weil die WGH das Projekt auch am liebsten beerdigt gesehen hätte. Aber ansonsten gab es sofort und reichlich Gegenwind: „Das ist nicht gut, wenn wir gefasste Grundsatzbeschlüsse wieder über den Haufen werfen“, monierte Grünen-Fraktionschef Frank Hofeditz. Und Bauer sekundierte: „Wir können doch nicht wegen eines Streits um Details gleich immer alles in Frage stellen.“ Das Detail, um dass es hier geht, ist bei der Ausführung der Barrierefreiheit die Frage, ob der geplante Aufzug so gebaut wird, dass er auch bis auf die Aussichtsplattform durchfahren kann. „Der Idee, stattdessen ein altes Boot als Spielplatz da hinzupacken und ein paar Schubkarren Sand auf den Platz zu kippen, widerspreche ich ausdrücklich“, sagte Bauer Richtung Czock. Der sich beeilte, richtig zu stellen, dass er keine Beschlüsse aufheben lassen wolle, sondern nur die Frage in den Raum gestellt habe, „ob wir künftig dafür Geld haben“. Und SSW-Fraktionschef Peter Knöfler appellierte genervt an die Stadtverordneten: „Lasst uns gemeinsam handeln und nicht immer zaudern und zögern und Beschlüsse ständig wieder aufdröseln!“

Damit schloss sich der Kreis für den Bürgermeister: „Sowohl Politik als auch Verwaltung tragen dazu bei, dass zu viel auf dem Zettel steht. Auch wir sind manchmal zu optimistisch bei der Beurteilung unserer Ressourcen“, fügte Schmitz selbstkritisch an. „Und dann entsteht bei den Bürgern der Eindruck, dass hier nichts von der Platte geht.“ Dass man dem entgegenwirken müsse, war wohl spätestens jetzt allen klar.

Und der Nachtragshaushalt? Der ging wie alle anderen Vorlagen einstimmig durch.