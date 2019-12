NF-Häfen: Gemeinsam stärker

Zusammenschluss zur Interessengemeinschaft Nordfriesische Häfen vor fünf Jahren hat sich bewährt

Nordfriesland | Sie verleiht Gewicht und Stimme: Seit sich die privaten und kommunalen Hafenbetreiber vor fünf Jahren zur Interessengemeinschaft Nordfriesische Häfen (IGNH) zusammengeschlossen haben, finden sie mit ihren Anliegen leichter Gehör, gehen manche Türen – bis hinauf zur Bundesebene – schneller auf als in der Vergangenheit.

Die seinerzeit unter dem Dach der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland aus der Taufe gehobene Kooperation hat sich bewährt, sie ist ein Erfolgsmodell. Da sind sich ihre Vertreter Norbert Gades, Geschäftsführer der Hafengesellschaft Dagebüll, und IGNH-Koordinator Hans von Wecheln einig.

Als zentrales Ziel hat sich die Interessengemeinschaft vorgenommen, ihren Teil „zu einer nachhaltigen sozio-ökonomischen Entwicklungsperspektive im nordfriesischen Wattenmeer“ beizutragen. Was etwas sperrig klingt, bedeutet im Klartext: „Alle unterstützen sich bei allen Maßnahmen gegenseitig“, so von Wecheln. Und Herausforderungen gibt es derer viele: Sie reichen vom Energie-Audit, über die Beschaffung von Baumaterialien, EU-Auflagen, Sicherheitsfragen, das Meldewesen, Hafenrichtlinien für die Entsorgung und Ballastwasser bis hin zu so existenziellen Fragen für die Schifffahrt an der Küste wie die Dauerthemen Fahrrinnen-Anpassungen und Hafen-Baggerungen, um tideunabhängig agieren zu können.

Und wenn es um Lösungen für den maritimen Sektor geht, sind die IGNH-Kooperation mit ihrem gebündelten Know-how der Hafen-Profis Gold wert – gerade auch für kleinere Häfen wie Langeneß, Strucklahnungshörn oder Pellworm. Gemeinsam sind beispielsweise die Grundkosten für Hafen-Baggerungen leichter zu stemmen – ein Gerät grast dafür bei Bedarf gleich mehrere Häfen ab. Und: „Alle hatten keine Stimme, das haben wir abgestellt als IGNH“, sagt Norbert Gades, der – was vielen gar nicht bewusst ist– mit dem Hafen Dagebüll ein Schwergewicht im Land vertritt: „Dagebüll ist der drittgrößte Passagierhafen in Schleswig-Holstein.“ Gades: „Wir zeigen, dass der Wirtschaftsfaktor Schifffahrt auch an der Westküste eine bedeutende Rolle spielt.“ Und von Wecheln betont: „Das Wirtschaftspotenzial ist zwar verteilt, aber gleichwohl enorm.“

Auch wenn es um die Übernahme des Hafens Hörnum durch die Kommune geht oder die Fahrrinnen-Anpassung und Hafenvertiefung in Husum, stehen Fachleute der selbstständigen IGNH-Partnern mit Rat und Tat zur Seite. „Das funktioniert tadellos“ und „Wir ziehen wirklich alle an einem Strang“, sagt Gades.

Gleichwohl gilt es vielfach dicke Planken zu bohren, zumal Verwaltungsabläufe und Genehmigungsverfahren häufig langwierig sind. Deshalb arbeitet die IGNH eng und vertrauensvoll mit Behörden in Nordfriesland, aber auch dem Gesamtverband schleswig-holsteinischer Häfen sowie zuständigen Stellen auf Landes- und Bundesebene zusammen. Hilfreich ist dabei, dass das Land der IGNH einen Vertreter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz als Berater zur Seite gestellt hat. „Wir versuchen stets, einvernehmliche Lösungen zu finden“, sagt Gades. Ihn wurmt es allerdings, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird – wenn in Kiel Fördermillionen für die Landstrom-Versorgung von Kreuzfahrtschiffen locker gemacht werden, während an der Wattenmeerküste schon seit 15 Jahren nahezu alle Fähren Nationalpark-konform mit Landstrom versorgt werden. Allein in Dagebüll war dafür eine Viertelmillion Euro investiert worden – „alles selbst erwirtschaftet.“