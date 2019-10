„Next Zone“ übt Kritik am Streben nach Perfektion

Avatar_shz von

09. Oktober 2019, 14:35 Uhr

Gefühle, Sinne, Triebe und deren existenzielle Bedeutung für den Menschen stellt die dänische Tanzgruppe Next Zone in den Mittelpunkt ihrer Aufführung „Super Human“ am Montag, 21. Oktober, ab 20 Uhr im Husumhus. Next Zone will humoristisch und nachdenklich eine andere Wirklichkeit demonstrieren, ganz im Gegensatz zu der von ihnen kritisierten Verschmelzung von Mensch und Maschine. Die Gruppe nimmt die Wissenschaft aufs Korn, die Superhelden konstruieren will.

Tickets: www.ssf-billetten.de, Telefon 0461-14408125 oder an der Abendkasse.