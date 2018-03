Kreiswahl in Nordfriesland : Neun Parteien am Start

Neun Parteien treten bei der Kreiswahl in NF an – zwei von ihnen sind erstmals bei einem Urnengang auf Kreisebene dabei.

Das politische Angebot ist so groß wie noch nie: Bei der Wahl des neuen nordfriesischen Kreistages am 6. Mai dürfen neun Parteien und Wählergemeinschaften um die Gunst der rund 135.000 stimmberechtigten Nordfriesen werben. Dafür sahen die Mitglieder des Kreiswahlausschusses gestern Vormittag im Kreishaus die formalen Voraussetzungen als erfüllt an. Die meisten Parteien hatten ihre Wahlvorschläge für die insgesamt 23 nordfriesischen Wahlkreise erst in der vergangenen Woche eingereicht – also relativ kurz vor Toresschluss. Denn die Ausschlussfrist endete am Montag dieser Woche um 18 Uhr.

Mit Direkt- und Listenkandidaten treten bei der Kreiswahl 2018 sieben politische Gruppierungen erneut an: CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, SSW, FDP, Die Linke und die Wählergemeinschaft Nordfriesland / Die Unabhängigen (WG-NF). Sie alle haben schon heute Sitz und Stimme im Kreistag, während der einzige Abgeordnete der Piraten-Partei – sie tritt nicht wieder an – sich inzwischen der WG-NF angeschlossen hat (wir berichteten).

Neu auf Kreiswahl-Stimmzetteln werden zwei Parteien zu finden sein: Die im Zuge des – letztlich zurückgezogenen – Klinik-Bürgerbegehrens zur medizinischen Grundversorgung in Nordfriesland entstandene Partei „Zukunft.“ unternimmt ihren ersten Anlauf, in das „Kreisparlament“ einzuziehen. Die Zukunftspartei – mit den Syltern Lars Schmidt und Lasse Lorenzen an der Spitze – tritt wie die etablierten politischen Gruppierungen in allen 23 Wahlkreisen mit Direktbewerbern an.

Das ist der AfD nach Auskunft des Kreises nicht ganz gelungen: Sie stellt nur 22 Direktkandidaten und wird deshalb bei der Kreiswahl nicht wählbar sein im Wahlkreis 9 – er umfasst das ehemalige Amt Bökingharde und einen Teil der Stadt Niebüll. Auch die AfD tritt erstmals auf Kreisebene an. Ihre Spitzenkandidaten sind Karl-Hermann Abraham (Bredstedt) und Dennis Baum (Husum). Einzelbewerber sind bei der Kreiswahl 2018 nicht am Start.

Für die neue Wahlperiode des Kreistages bis zum Jahr 2023 sind wieder 45 Sitze zu vergeben – 23 direkt gewählte Abgeordnete und 22 über die jeweilige Liste ihrer Partei. Aber das ist blanke Theorie. Da die CDU in der Vergangenheit stets mehr Mandate direkt holte als ihr gemessen am Stimmenanteil in Nordfriesland rechnerisch zugestanden hätten, gab es neben diesen Überhang- auch Ausgleichsmandate. Bei der Wahl 2008 zogen sogar 58 statt 45 Abgeordnete in den Kreistag ein. Zurzeit zählt das Gremium 52 Sitze.