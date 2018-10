Bargum auf Wachstumskurs : Neues Wohngebiet in Bargum

Südlich der Kreisstraße 73 soll in Bargum ein neues Wohngebiet entstehen.

von Udo Rahn

16. Oktober 2018, 16:48 Uhr

Acht Grundstücke warten auf Bauwillige in der Gemeinde Bargum. Besonders junge Familien fragen häufig bei Bürgermeister Bernd Wolf nach. Der musste sie vertrösten, denn laut Landesentwicklungsplan darf die Kommune bis zum Jahre 2025 keine weiteren Grundstücke veräußern. Allerdings wird sich das in Kürze ändern. Das Ministerium will den Plan kippen und den Gemeinden mit nicht zentralörtlicher Bedeutung mehr Entwicklungsmöglichkeiten einräumen. Demnächst soll der neue Landesentwicklungsplan rechtskräftig werden. „Wir können dann Mehrbedarf geltend machen“, so Wolf in der jüngsten Gemeinderats-Sitzung.

Damit allerdings der Planer möglichst schnell loslegen kann, müsse der diesbezügliche Bebauungsplan in vierter Auflage geändert werden. Den vorbereiteten Beschlussvorschlag segnete das Gremium denn einstimmig ab. In der Begründung heißt es, dass das bestehende Wohnbaugebiet erweitert und neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen. Es geht dabei um das Areal südlich der Kreisstraße 73 und westlich der B 5. Die Erweiterung betrifft die Flächen am südwestlichen Teil des Straßenringes Hanni-Asmussen-Straat sowie östlich und westlich des Straßenteilstücks der Hanni-Asmussen-Straat in nord-südlicher Richtung. Das Planungsbüro Springer aus Busdorf soll mit der Ausarbeitung beauftragt werden. Der Beschluss wird wie üblich öffentlich ausgelegt.

Weiter informierte der Gemeinde-Chef, dass kürzlich neun Lampen im besagten Baugebiet nach einem Kabelschaden ausgefallen seien. „Was mich daran gestört hat, ist die Tatsache, dass niemand der Anwohner Bescheid gesagt hat. Es wurde zufällig entdeckt. Inzwischen ist alles behoben“, so Wolf.

In Sachen Verkauf ehemaliges Munitionsdepot gibt es nicht wirklich etwas Neues. Die Bemühungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA), das ehemalige, 2011 geschlossene Materiallager der Bundeswehr, zu verkaufen, sollen nun verstärkt werden. In diesen Tagen finden diverse Gespräche mit Interessenten statt. Die Machbarkeitsstudie, die bereits im Sommer fertig gestellt sein sollte, wird voraussichtlich erst zum Jahresende vorliegen. Auf dem 56 Hektar großen Areal sollen möglichst Gewerbebetriebe aus der Region unter der Prämisse angesiedelt werden, dass auch Arbeitsplätze entstehen. Jedoch – und das dürfte schwierig sein – dürften nur Unternehmen ansässig werden, die keine Konkurrenz zu Betrieben in der Gemeinde oder der Nachbarkommune Langenhorn darstellen. „Ich hoffe auf positive Verhandlungen. Die Liegenschaft wird nicht besser. Spätestens im Dezember wissen wir mehr“, so Wolf.

Weiter informierte er, dass die Fahrbücherei nach unfallbedingter Zwangspause (wir berichteten) das Dorf in gewohnter Weise wieder anfahren wird.