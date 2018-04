Husumer Kunstverein startet Jazz-Projekt : Neues Jazz-Projekt für Husum

Kunstverein lässt alle Kontakte spielen und knüpft damit an die großen Zeiten von Jazz-Baltica an.

Sie wirken nicht wie zwei Nostalgiker, und ihr Projekt soll auch nicht eine bloße Renaissance großer, längst vergangener Zeiten werden. Christian Stöhrmann und Dieter Pelties wollen einen kompletten Neustart hinlegen, dabei allerdings auf ihre in Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen in der Musikszene zurückgreifen. Sie wollen unter dem Dach des von Pelties geführten Husumer Kunstvereins die noch junge Sparte Jazz mit „großartigen, qualitativ guten Jazzmusikern“ beleben, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verkünden. Der ihrer Ansicht nach geeignetste Veranstaltungsort sei dafür der ehemalige Braukeller im Schlossgang, der seit Jahren vom Verein Kulturkeller Husum bewirtschaftet wird. „Die Location ist hervorragend geeignet“, betont Dieter Pelties und erinnert an eines der jüngsten Events dort, das ausverkauft war. Der Kunstverein hatte die Kontrabassistin Eva Kruse und den Gitarristen Arne Jansen für ein Konzert gewinnen können. Beide Musiker gründeten im Jahr 2000 die Band Firomanum, die zwei Alben veröffentlichte und 2008 den Jazz Baltica Förderpreis erhielt – „der Qualität und nicht der Verkaufszahlen wegen“, betont Pelties augenzwinkernd mit Blick auf andere, in zwischen eingestampfte Musikpreise.

Stöhrmann erinnert noch an den Auftritt der Gitarristin Sandra Hempel im Kulturkeller im Herbst vorigen Jahres, die den Abend mit Frank Delle (Saxofon) und Ingmar Heller (Bass) bestritt. Die drei teilen eine Vorliebe für das Repertoire des Great American Songbooks.

Christian Stöhrmann und Dieter Pelties bedauern, dass sich das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk vor Jahresfrist aus der Kulturarbeit zurückgezogen hat und das Freizeithaus sogar für die Eröffnungskonzerte der Jazz-Baltica-Festivals nicht mehr bereitstellen will (wir berichteten). Dabei gilt das Unternehmen sogar als Geburtsstätte des landesweiten Festivals, denn Stöhrmann hat die Großveranstaltung in seiner Position als stellvertretender TSBW-Leiter einst begründet.

Wie dem auch sei, jetzt gelte es nicht länger zurückzuschauen, sondern durchzustarten und Neues zu wagen. Dafür bedarf es nach Aussage der beiden Sprecher aber Dreierlei: guter Ideen fürs Programm, engagierter Ehrenamtler und Sponsoren. „Nur so lässt sich der hohe qualitative Anspruch, den wir haben, umsetzen“, unterstreicht Pelties und appelliert an Interessierte, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Der Verein baut damit sein drittes Standbein weiter aus. Bekannt ist er längst durch die regelmäßigen Gemeinschaftsausstellungen seiner Mitglieder, die im Rathaus bildende Kunst präsentieren. Zweitens hat sich der Verein mit Lesungen bekannter Autoren einen Namen gemacht, und nun soll das bereits sorgsam gepflegte Musikangebot deutlich ausgeweitet werden.

Erste Termine stehen bereits: Im Oktober sorgen drei Berlinerinnen mit ihrer Insomnia Brass Band für einen ungewöhnlichen Sound, weil sich zwei Bläserinnen mit einer Schlagzeugerin zusammengetan haben: Anke Lucks (Posaune), Almut Schlichting (Baritonsaxophon und Hampus Melin (Schlagzeug).

Im November sind die Lokalmatadoren der Band Holz und Blech gebucht, und im Dezember treten der Multiinstrumentalist Ulrich Kliem, der schon mit Knut Kiesewetter auf Tour war, und sein Sohn Hauke auf.

„Das belegt, dass wir auf jeden Fall gute Leute nach Husum holen werden“, betont Dieter Pelties und wiederholt seinen Appell um Unterstützung bei diesem noch einmal ganz neu gedachten Jazz-Projekt.