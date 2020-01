Garding : Neues Jahr, neue Projekte für Stadt, Kirchspiel und Kirchengemeinde

Beim Neujahrsempfang geben die Bürgermeister sowie Pastor Thomas Knippenberg einen Rück- und Ausblick.

Herbert Müllerchen

05. Januar 2020, 15:47 Uhr

Mehr als 80 Gardinger und Einwohner aus der Gemeinde Kirchspiel Garding hatten sich zum traditionellen Neujahrsempfang im Gemeindehaus am Marktplatz eingefunden.

Die Veranstaltung hatte zuvor mit einem Gottesdienst in der voll besetzten St.-Christian-Kirche begonnen. Zu dem Empfang hatte die Kirchengemeinde gemeinsam mit der Stadt Garding und der Gemeinde Kirchspiel Garding eingeladen.

Einweihung des Kindergarten-Anbaus im Frühjahr

Im zweiten Teil des Neujahrsempfang ging Pastor Thomas Knippenberg, der auch die Predigt gehalten hatte, auf das vergangene Jahr ein und erinnerte an die Fertigstellung des Kindergartenanbaus.

Eine Einweihung habe allerdings noch nicht stattgefunden, da der Übergang vom Alt- zum Neubau noch fertig gestellt werden müsse. „Ich glaube daran, dass wir es im Frühjahr schaffen werden.“ In diesem Zusammenhang dankte er den Bediensteten der Kita für ihren Einsatz insbesondere während der Baumaßnahmen.

Noch keine Anschrift für Wohngebiet Pastoratsgarten

Und auch in Sachen Baugebiet Pastoratsgarten zeigte sich Knippenberg zuversichtlich. Der Bauantrag liege seit einem viertel Jahr beim Kreis Nordfriesland zur Genehmigung, wo allerdings unerwartete Probleme aufgetaucht seien. „So steht noch nicht fest, welche Straßenanschrift die neuen Häuser haben werden, dies muss noch geklärt werden.“

Auch auf die geplante Sanierung der 18 Eiderstedter Kirchen ging er ein. Demnach die Gardinger Kirche zuerst in Angriff genommen, gut zwei Millionen Euro seien dafür veranschlagt.

Wir haben uns vor fünf Jahren auf die Fahne geschrieben, die Entwicklung der Stadt Garding massiv voranzutreiben. Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt

Viele Entscheidungen, die im vergangenen Jahr getroffen worden seien, würden im neuen Jahr in Angriff genommen werden, erklärte Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt in ihrem Grußwort.

Dabei erinnerte sie an die begonnenen Erschließungsarbeiten im neuen Gewerbegebiet. Dies sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die aufstrebende Stadt. Dazu gehöre auch der Ausbau des Glasfasernetzes, mit dem im Frühjahr begonnen werden solle.

Große Nachfrage nach Wohnraum

„Auch das neue Wohngebiet an der Welter Straße geht los.“ Die neuen Wohngebiete seien eine Antwort auf die große Nachfrage nach Wohnraum.

Auch die Tourist-Information (TI) mit Stadtmarketing und Stadtbücherei sei ein großer Erfolg. „Im vergangenen Jahr wurde die Dienstleistung der TI von über 14.000 Menschen in Anspruch genommen“, rechnete die Bürgermeistern vor.

Fitnessgeräte und neue Bäume für den Stadtpark

Im Visier der Stadtvertreter stehe auch die Verschönerung und Attraktivität des Stadtparkes. Vorgesehen sei, dass im unteren Bereich Fitnessgeräte aufgestellt werden sollen. Hierfür sei bereits ein Förderantrag gestellt worden.

Außerdem sollen im Stadtpark und im Stadtwald eine stattliche Anzahl von Bäumen gepflanzt. Auch hierfür sei ein Förderantrag eingereicht worden. Weitere Projekt seien die Mobilstation im Bereich des Amtsgebäudes.

Standort für Gesundheitszentrum

In den Startlöchern stünde auch das beabsichtigte Gesundheitszentrum. Hier gehe es derzeit darum, den geeigneten Standort zu wählen.

Bewegung gäbe es auch in der historischen Altstadt. So werden der ehemalige Holsteinische Hof und das Supermarkt-Gebäude in der Engen Straße für Wohnraum weichen.

Richard Merkner, Bürgermeister von Kirchspiel Garding, verwies auf anstehende Projekte. Dazu zähle unter anderem der Ausbau des Glasfasernetzes.