Husum : Neues Haupt für das Alte Rathaus

Das unter Denkmalschutz stehende Alte Rathaus ist zurzeit eingerüstet. Ausbesserungsarbeiten am Gebälk stehen auf dem Plan, zudem wird das Gebäude neu eingedeckt, war von Christine Friedrichsen vom städtischen Gebäudemanagement zu erfahren. Und: „Die Kante am geneigten Dach, die gleichzeitig eine Außenecke bildet, soll im Zuge dieser Schritte nach historischem Vorbild zurückgeführt werden“, informierte Friedrichsen auf Anfrage unserer Zeitung. Vollendet sind bereits die Arbeiten an dem alten Glockenturm, dem Schmuckstück des Alten Rathauses. Ausgelöst hat diese Maßnahmen der Orkan „Christian“ von 2013, dessen starke Böen das Gebälk kurz angehoben hatten. Insgesamt kostet die Sanierung 245 000 Euro.