Kating : Neues Bauland in Sicht

Einwohner ziehen eine Erschließung des ehemaligen Eller-Grundstückes einer Erweiterung des Baugebietes 17 vor.

von Udo Rahn

20. September 2018, 15:27 Uhr

„Soll das Katinger Baugebiet Nr. 17 weiter entwickelt oder besser das ehemalige Eller-Grundstück für Bauwillige erschlossen werden?“ Diese Frage stand im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung im Gemeindezentrum des Tönninger Ortsteils Kating. 28 Bürger konnte Bürgervorsteher Jan Diekmann begrüßen.

Seit 1991 gehört das einstige Dorf mit seinen aktuell 382 Einwohnern zur Stadt Tönning, die derzeit 5.014 Einwohner hat. Wie im Stadtbereich selbst, wo derzeit im Baugebiet Nr. 19 (als Verlängerung der Paul-Dölz-Straße) im dritten Abschnitt weitere 50 Grundstücke erschlossen werden, besteht auch in Kating Bedarf an neuen Bauflächen. Sowohl Senioren, als auch junge Familien, möchten dort – der besonderen dörflichen Lage und Atmosphäre wegen – siedeln.

„Im Katinger Baugebiet Nr. 17 ist gerade das letzte Grundstück verkauft worden“, informierte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer. Daher sei in der Sitzung des Fachausschusses der Stadt vor zwei Monaten der Wunsch geäußert worden, eine Weiterentwicklung von Bauland in Kating anzuschieben. Derzeit laufen bereits Vorgespräche mit den Grundstückseigentümern der möglichen Areale, denn die müsste die Stadt ja erwerben. „Wir möchten heute von Ihnen ein Meinungsbild. Sie wissen am besten, wo etwas entstehen sollte“, bat die Bürgermeisterin.

Aus den zahlreichen Wortbeiträgen wurde schnell klar, dass nur einer sich für die Erweiterung des Baugebietes 17 begeistern konnte. Sein Argument dafür war der Erhalt des freien Blickes in die Landschaft, während das andere Gebiet an einen kleinen Wald angrenzt. Alle anderen Zuhörer bevorzugten aber die Eller-Fläche. Eine Bebauung würde sich, so hieß es, nahtlos in den Dorfkern einfügen, so dass sich danach ein stimmiges, geschlossenes Ortsbild ergeben würde. Ohnehin sei auch schon eine Straßenanbindung vorhanden. Man sollte nicht noch mehr an das Baugebiet 17 angrenzende landwirtschaftliche Flächen versiegeln. Das sei wenig sinnvoll. So wie sich das Baugebiet 17 derzeit darstelle, sei es gut. Es sollte auch, so eine weitere Meinung, darauf geachtet werden, dass nur Einwohner mit erstem Wohnsitz in Tönning bauen dürfen.

„Wir nehmen Ihr Votum mit, und werden unsere Gespräche vertiefen. Wegen der Eller-Fläche ist bereits ein Bodengutachten in Auftrag gegeben worden“, so die Stadt-Chefin. Das sei auf jeden Fall erforderlich, weil nicht bekannt ist, ob möglicherweise noch Altlasten auf dem einstigen Firmengelände schlummern. Der Ortsbeirat werde auf dem Laufenden gehalten und mit einbezogen.

Da laut Hauptsatzung der Stadt in Kating ein Ortsbeirat aus drei Stadtvertretern und vier Einwohnern besteht, wählten die Erschienenen ihre Vertreter für die nächsten fünf Jahre in geheimer Wahl: Holger Tappendorf, Jan Schumann, Martin Klützke und Kerstin Piehl.

Als Stadtvertreter wurden bereits in der konstituierenden Sitzung (wir berichteten) Friedrich Busch (CDU), Stefan Runge (SPD) und Mery Ebsen (AWT) in das Gremium gewählt. Die neuen Mitglieder werden in der nächsten Sitzung der Stadtvertreter am 25. September bestätigt und verpflichtet.