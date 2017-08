Aus der Gemeindevertretung : Neues Baugebiet für Wobbenbüll

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Die Gemeinde Wobbenbüll will weitere Baugrundstücke – fünf an der Zahl – in guter Lage, mitten im Dorf anbieten. Sie sollen auf der freien, etwa 5100 Quadratmeter großen Grünfläche südlich des Norderweges und westlich des Borgerweges entstehen. „Bedarf ist da“, bestätigte Bürgermeister Reinhold Schaer.

Die Gemeindevertreter stellten nun in ihrer jüngsten Sitzung die Weichen und fassten jeweils einstimmig die dazu erforderliche 47. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden Arlewatt, Hattstedtermarsch, Horstedt, Olderup und Wobbenbüll sowie den Satzungsbeschluss über die 3. Änderung des B-Plans Nr. 2 für besagtes Areal. „Der F-Plan gab die als Weide genutzte Fläche für Wohnbauten nicht her. Deshalb mussten wir ihn ändern. Von den Beteiligten gab es keine Einwendungen“, informierte der Gemeinde-Chef. Die Fläche selbst sei bereits von der Kommune erworben worden. Die Grundstücke sollen nur an Bürger mit „Wobbenbüller Wurzeln“ vergeben werden. Um zu verhindern, dass sie zwar gekauft, dann aber nicht bebaut werden, soll ein grundbuchlich verbrieftes Rückkaufsrecht vereinbart werden. Auf der nun als allgemeines Wohngebiet deklarierten Fläche setzte das Gremium eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,15 fest. Nur Einzelhäuser mit maximal einem Vollgeschoss sind erlaubt. Der auf der südlichen Grenze des Gebietes bestehende Knick stellt ein geschütztes Biotop dar und muss erhalten werden. Ein 1,50 Meter breiter Streifen daran entlang darf nicht bebaut werden. Für die Entfernung eines Knicks von 200 Meter Länge muss eine Neuanlage erfolgen. Für die Versiegelung müssen Ökopunkte erworben werden.

Weitere wichtige Festsetzungen im Einzelnen: Die Firsthöhe der Gebäude darf 8,50 Meter über der festgelegten Geländeoberfläche nicht überschreiten. Der sichtbare Sockel darf nicht mehr als 30 Zentimeter hoch sein. Die Dachneigung muss 35 bis 55 Grad betragen. Zulässig sind Sattel-, Walm- und Knüppelwalmdächer. Die Eindeckung hat mit roten- bis rotbraunen, anthrazitfarbenen oder schwarzen Pfannen zu erfolgen. Die Außenmauern sind mit Verblendmauerwerk in rötlichem Farbton zu erstellen. In den Giebeln sind Holzverkleidungen zulässig. Wintergärten sind in Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumbauweise mit Glasausfachung zu bauen. Die Größe wird auf maximal 20 Quadratmeter Grundfläche festgesetzt. Die Erschließung soll über den Norderweg erfolgen. Wenn alles, inklusive Auslegung der Pläne und Abarbeitung etwaiger Stellungnahmen, glatt laufe, so Schaer, bleibe zu hoffen, dass im kommenden Frühjahr erschlossen werden könne.

Weiter fassten die Vertreter einen Grundsatzbeschluss, wonach sie als Vertragspartner die Beschlüsse der Gemeindevertretung sowie des Schulverbandes Hattstedt für die Anbauten an die kommunalen Kindertagesstätten „Arche Noah“ und „Brückengruppe“ nicht mittragen. Die waren wegen Raumbedarfs von den Gremien mehrheitlich abgesegnet worden. Die Gemeinde Wobbenbüll wolle damit ein Zeichen setzen und nicht – wie die Nachbarkommune Hattstedtermarsch – aus dem Vertrag, so Finanzausschuss-Vorsitzender Jürg Petersen, aussteigen. „Bei vernünftiger Planung wäre sicher nur ein Anbau mit einer gemeinsamen Leitung nötig gewesen. Die Gremien haben sich aber dem Elternwillen gebeugt. Man hätte erhebliche Kosten sparen können“, betonte Petersen weiter. In Zukunft müsse die Gemeinde Wobbenbüll darauf achten, von vornherein in Planungen mit eingebunden zu werden, was laut Vertrag auch so gehandhabt werden müsse.

Schließlich berichtete der Gemeinde-Chef, dass die Sanierungsarbeiten in der Dorfstraße abgenommen worden sind. Die Schlussrechnung schlage mit 28.365 Euro zu Buche. Das bedeute eine Überschreitung von 2600 Euro, allerdings begründet. Unter der alten Stöpe sei – was niemand wusste – ein Fundament zum Vorschein getreten, das zunächst komplett weggestemmt werden musste.