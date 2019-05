St. Peter-Ording : Neuer Standort für Discounter

Der Bauausschuss stimmt der Vorlage für das neue Nahversorgungszentrums zu. Geplant sind zwei Gebäude und mehr Verkaufsfläche.

St. Peter-Ording | Im Juli 2015 war die Absicht des Vollsortimenters Edeka und des Discounter Aldi, sich in Ording nördlich der Tankstelle anzusiedeln, zum ersten Mal in einer Sitzung der Gemeindevertretung öffentlich beraten worden. Zu dem Termin ging es nur darum, ob das überhaupt geschehen sollte. Am 21. März 2016 fiel dann die Grundsatzentscheidung dafür – wenn auch nur knapp. Die CDU-Fraktion war nicht zu gewinnen gewesen.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurde nun der Vorentwurf für den B-Plan 73 vorgestellt. Anwesend waren gemäß neuer Zusammensetzung Vorsitzender Kurt Kahlke (SPD), Hans-Wolfgang Rohde (SPD), Richard-Flohrs Richardsen (CDU), Thorsten Malorny i.V. für Bodo Laubenstein (CDU), Christian Heinze in Vertretung für Harry Bresemann (CDU), Hans Burmeister (FDP) sowie Frank Boller in Vertretung für den stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Mietz (AWG). Der Trennung in zwei Ausschüsse ( Bau sowie Verkehr) hatte die Kommunalaufsicht stattgegeben.

Heike Marxen vom Planungsbüro Sven Methner in Meldorf übernahm den Sachvortrag und führte dazu unter anderem aus: „Ein Vorhabenträger hat Interesse an der Ansiedlung eines Edeka-Marktes sowie eines Aldi-Marktes in Dreilanden und unter Vorlage entsprechender Pläne die Aufstellung eines B-Planes beantragt.“ Der bestehende Aldi-Markt möchte seinen bisherigen Standort im Gewerbegebiet Nordergeest aufgeben und mit dem Umzug nach Dreilanden seine Verkaufsfläche von 790 Quadratmeter auf 1280 Quadratmeter erweitern. Für den Edeka-Markt sind 1560 Quadratmeter vorgesehen. Festgestellt wurde, dass die Nahversorgung in Ording aufgrund des Ausbaus in Ording nicht ausreicht und verbesserungswürdig sei. Das Interesse an einer wohnortnahen ausreichenden Nahversorgung habe aus Sicht der Gemeinde genug Gewicht, um die Planung vorzunehmen. Verkehrliche Auswirkungen, Flächenverbrauch und Schallemissionen können dabei hinsichtlich der Auswirkungen auf ein Mindestmaß begrenzt und vor allem schädliche Auswirkungen ausgeschlossen werden.

Vorgesehen sind zwei voneinander getrennte Gebäude, 193 Stellplätze, ein umfangreicher Schallschutz zum Baugebiet Friesenstraße, dazu Grünflächen und eine verkehrliche Anbindung über einen Kreisverkehr im Norden direkt in Höhe des Nahversorgers. Die vorhandene Tränkekuhle (Biotop) soll in den Grünflächenbereich des Areals hinter künftig Aldi verlegt werden. Für die bisher landwirtschaftliche Fläche sind im Gemeindegebiet Ausgleichsflächen zu finden.

In der Aussprache wurde von Frank Boller die Rechtssicherheit hinterfragt. Sie sei jedoch durch das Lärmschutzgutachten gegeben, hieß es dazu. Bekannt wurde nun auch, warum ein beabsichtigter zweiter Kreisverkehr aus dem B-Plan herausgenommen wurde. Dazu hieß es, er würde in die zweite Deichlinie eingreifen (Strandweg gegenüber Restaurant Cafe Köm), doch kann seitens des LKN ohne eine vorliegende Planung keine Aussage hinsichtlich einer möglichen Umsetzung gemacht werden. Er ist aber weiterhin beabsichtigt und liegt nun erst einmal „auf Eis“.

Querungshilfen von der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es südlich am Kreisel und vor dem Grenzbereich zur Tankstelle jeweils zu den beiden direkten Zugängen für Fußgänger und Radfahrer. Aldi wird zu einem großen Teil hinter der Tankstelle verdeckt sein. Am Kreisel gibt es Sichtschutzzäune.

Der Ausschuss gab gemäß Vorlage einstimmig sein Votum.