Sozialverband Nordfriesland : Neuer Rekord – neue Vorsitzende

Jeder zehnte Nordfriese ist jetzt Mitglied im Sozialverband Deutschland. Mit Petra Lenius-Hemstedt hat der Verband eine neue Kreisvorsitzende.

Sein Erfolg ist ungebrochen und das zeigt auch , in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet. Denn immer mehr Menschen sind auf unabhängigen Rat und Hilfe angewiesen, um ihre Rechte wahren und Ansprüche sichern zu können. Auch in Nordfriesland eilt der Sozialverband Deutschland (SoVD) zu immer neuen Rekorden bei der Mitglieder-Entwicklung.

Inzwischen gehört mehr als jeder zehnte Nordfriese dem sozialpolitischen Interessenverband an. Stand März sind es insgesamt 16 675 Mitglieder – mehr als doppelt so viele wie vor 15 Jahren. Diese Entwicklung ist eng verbunden mit dem Namen Hans-Christian Albertsen, der 2003 das Amt des SoVD-Kreisvorsitzenden in Nordfriesland übernahm und es nun an Petra Lenius-Hemstedt aus Aventoft abgegeben hat. „Der Sozialverband wächst und wächst, das ist manchmal schon unheimlich“, so Albertsen. Zwar falle diese Entwicklung in seine Amtszeit. Als Kreisvorsitzender habe er selbst aber relativ wenig dazu beigetragen, sagt er bescheiden. Eine Hälfte des Zuwachses sei der Arbeit und den Angeboten der 57 Ortsverbände im Kreisgebiet zu verdanken, die andere der Kreisgeschäftsstelle in Husum, in der sich die Geschäftsführerin Melanie Huß und vier weitere hauptamtliche Mitarbeiterinnen der Sorgen und Anliegen der Mitglieder annehmen.

Und die nutzen das Angebot in großer Zahl: Während der regelmäßigen Sprechzeiten in Husum, Niebüll und Westerland zählte die Kreisgeschäftsstelle im Vorjahr 3900 Besucher. Insgesamt wurden rund 1200 Anträge und Widersprüche erledigt, ebenso viele Neuverfahren kamen hinzu. Der Sozialverband NF konnte für seine Mitglieder Nachzahlungen von rund 314 000 Euro erstreiten sowie monatlich wiederkehrende Leistungen in einer Höhe von 74 000 Euro.

„Ein großer Teil der neuen Mitglieder hat auch Beratungsbedarf“, weiß die Juristin Melanie Huß. „Das sind wirklich Menschen, die unsere Hilfe benötigen“, betont Albertsen. Und diese Sozialberatung leistet der Verband ohne staatliche Unterstützung, allein finanziert aus den Solidarbeiträgen seiner Mitglieder.

Der 79-jährige Hans-Christian Albertsen zieht sich jetzt auch nicht etwa mitten in der Wahlperiode aus der aktiven Verbandsarbeit zurück – im Gegenteil: Er springt als Schatzmeister des mehr als 146 000 Mitglieder zählenden SoVD-Landesverbandes ein, nachdem er dem Landesvorstand bereits seit 1999 angehörte. Albertsen pendelt nun zwei Mal pro Woche zur Kieler Geschäftsstelle, wo neben deren geplantem Ausbau auch so wichtige Projekte wie die Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum anstehen. „Ich habe die Verantwortung gesehen“, sagt Albertsen. Deshalb ist er dem Ruf in die Landeshauptstadt gefolgt.

Da der Sozialverband Personalwechsel innerhalb einer Wahlperiode durch Wechsel im amtierenden Vorstand bewältigt, ist auch Petra Lenius-Hemstedt auf diesem Weg unverhofft an die Spitze des Kreisverbandes aufgestiegen. Die 60-Jährige bringt schon viel Erfahrung mit, gehört dem SoVD seit 2004 und dem Kreisvorstand seit 2010 an, zuletzt als stellvertretende Kreisvorsitzende. Und: „Ich habe enorme Unterstützung von allen Mitgliedern des Kreisvorstandes und der Geschäftsstelle“, sagt Petra Lenius-Hemstedt. Ihre Prämisse: „Ich möchte, dass alles harmonisch weiterläuft und das Schiff nicht aus den Bahnen kommt.“ Die neue Aufgabe mache richtig Spaß. Deshalb will sich Lenius-Hemstedt auch beim Kreisverbandstag am 22. September wieder zur Wahl stellen.