Peter Becker geht : Neuer Messe-Chef für Husum

erstellt am 04.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Personalwechsel bei der Messe Husum & Congress: Der langjährige Messe-Chef Peter Becker (49) übergibt die Geschäftsführung zum Jahreswechsel an den 46-jährigen Messemanager Arne Petersen. Nach sieben Jahren blickt Becker auf eine erfolgreiche Zeit zurück: Neben der Einführung neuer Formate hatte er die Husum Wind als Leitmesse für den deutschsprachigen Windenergiemarkt etabliert.

„Das Unternehmen ist gut aufgestellt. Bis zum Jahreswechsel werde ich mit meinem engagierten Team die anstehenden Aufgaben gut zu Ende führen, das liegt mir sehr am Herzen. Jetzt freuen wir uns zunächst einmal auf einen guten Start der 4. Husumer Eiszeit“, so Becker. Wie es für ihn beruflich weitergeht sei noch nicht spruchreif, hieß es gestern auf Anfrage. Der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafter der Messe Husum & Congress bedanken sich bei Peter Becker für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Der neue Geschäftsführer Arne Petersen startete seine berufliche Laufbahn vor mehr als 20 Jahren bei der Hamburg Messe. Weitere Stationen waren Gruner + Jahr, Reed Exhibitions sowie die Deutsche Messe. Die vergangenen vier Jahre war Petersen laut Mitteilung als Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse für renommierte Möbelschauen zuständig. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin mir sicher, dass wir in Husum in den kommenden Jahren einiges bewegen werden“, so Arne Petersen. Der Aufsichtsrat betont, dass die regenerativen Energien ein Schwerpunkt der Husumer Messearbeit bleiben werden. „Wir freuen uns, mit Arne Petersen einen absoluten Profi für die Messe Husum & Congress gewonnen zu haben“, so Aufsichtsratsvorsitzender Peter Cohrs.