Neuer Leiter Polizeistation Hattstedt : Neuer Leiter für die Polizeistation Hattstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Wechsel in Hattstedt: Der neue Mann an der Spitze der Polizeistation ist seit Monatsbeginn Hauptkommissar Frank-Michael Sell. Damit löst der seit 2006 mit kurzer Unterbrechung im Polizeirevier Husum tätig gewesene Beamte, zuletzt neun Jahre als Dienstgruppenleiter, den bisherigen seit 2007 aktiven Stationsleiter Harro Andresen, ab. Dieser verabschiedet sich in den Ruhestand.

Das neue Arbeitsfeld ist Frank-Michael Sell nicht unbekannt, war er doch von 2006 bis 2008 mit im Team, damals noch unter der Leitung von Reinhold Schaer. Außerdem hat Sell schon einmal zehn Jahre lang in Hattstedt gewohnt, bevor er seinen Lebensmittelpunkt in die Kreisstadt verlegte. „Ich möchte als neuer Dienststellenleiter für die Bürger und ihre Sorgen und Nöte da sein. Die Tür steht allen offen“, sagt der 46-Jährige, der auch plattdeutsch spricht. „Ich bin gebürtiger Nordfriese, mag die Landschaft und die Menschen, und ich wollte für mich noch einmal eine neue Herausforderung in einer Leitungsfunktion wagen“, so seine Motivation bei der Bewerbung.

Aufgewachsen ist der verheiratete Vater von zwei Kindern in Klintum bei Leck. Nach Absolvierung seiner Fachhochschulreife machte er zunächst eine Ausbildung als Fliesenleger und Maurer im elterlichen Betrieb. Auch zum Versicherungskaufmann ließ er sich ausbilden, und ab 1995 stieg er in die Ausbildung zum Polizisten ein.

In seiner Freizeit widmet sich Sell seiner Familie und ist sportlich als Hand- und Fußballer, neuerdings als Golfer, unterwegs.

„Ich freue mich auf die vielschichtigen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit meinen Teamkollegen“, so Sell. Ihn unterstützen die Hattstedter Ralf Ketelsen, seit sechs Jahren in der Station, Werner Martinsen, seit 1993 dabei, und seit 1. November Harald Paul.