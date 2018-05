Kommunalwahl in Nordfriesland : Neuer Kreistag in zwei Anläufen

Wegen eines Todesfalls fällt die Entscheidung zur Kreiswahl auf der Insel Amrum erst am 27. Mai. In Nordfriesland gibt es fast 140.000 Wahlberechtigte.

Wer den Ausgang einer Geschichte kaum erwarten kann, für den ist die Kreiswahl am 6. Mai nicht das Richtige. Denn an diesem Abend werden Wähler und Gewählte ebenso wie der Landeswahlleiter in Kiel vergebens auf ein Endergebnis für Nordfriesland warten. Im Husumer Kreishaus können nämlich nur 22 der insgesamt 23 Wahlkreise addiert werden. Denn in den Amrumer Wahlkreis mit seinen drei Bezirken Norddorf, Nebel und Wittdün ist die Wahl zum Kreistag verschoben worden. Nach dem Tod des CDU-Direktkandidaten für Amrum (Wahlkreis 4), Uwe Claußen, musste die bereits laufende Briefwahl gestoppt und ein Nachwahl-Termin anberaumt werden. Um mitzuentscheiden über die künftige Zusammensetzung des Kreistages in den nächsten fünf Jahren, sind die fast 2000 Amrumer Wahlberechtigten nun für den 27. Mai erneut zum Urnengang aufgerufen. Neue Stimmzettel sind gedruckt und mit Martin Drews aus Nebel hat der CDU-Ortsverband bereits einen Direktkandidaten nachnominiert.

Insgesamt sind in Nordfriesland fast 140.000 Menschen – alle Einwohner ab 16 Jahren sowie hier lebende EU-Ausländer – zur Kommunalwahl aufgerufen. Die große Unbekannte dabei ist wie immer die Frage, wie viele Nordfriesen am 6. Mai tatsächlich per Urnengang oder Briefwahl von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch machen. Bei der Kommunalwahl 2013 waren es immerhin noch 51,2 Prozent (2008: 50,6).

Die konstituierende Sitzung des neuen Kreistages ist für den 29. Juni terminiert. Insgesamt neun politische Organisationen hoffen diesmal auf die Gunst der Wähler und Mandate . CDU, SPD, die Wählergemeinschaft NF / Die Unabhängigen (WG-NF), Bündnis 90 / Die Grünen, SSW, FDP und Die Linke sind bereits heute im nordfriesischen Kreistag vertreten. Da die Piraten-Partei nicht wieder antritt, hat sich ihr einziger Abgeordneter in dem Gremium inzwischen der WG-NF angeschlossen. Neu auf dem Stimmzettel für die Kreiswahl sind diesmal die im Zuge des nicht zustande gekommenen Bürgerbegehrens zur medizinischen Grundversorgung entstandene Partei Zukunft.Nordfriesland (Z.NF) sowie die AfD. Sie stellt bei der Wahl zum Kreistag allerdings nur 22 Direktkandidaten und ist somit im Wahlkreis 9 (Bökingharde / Niebüll 2) nicht wählbar.

Zurzeit hat die CDU 21 direkt gewählte Abgeordnete im Kreistag. Die weitere Sitzverteilung: SPD zehn Sitze (zwei direkt), WG-NF, SSW und Grüne je fünf, die Linke drei, die FDP zwei und die Piraten einen. Wie viele Abgeordnete in den neuen Kreistag einziehen werden, ist völlig offen. Regulär wären es 45, zurzeit sind es aber 52 und bei der Kreiswahl vor zehn Jahren waren es gar 58. Wenn die Christdemokraten wieder fast alle Direktkandidaten – und damit mehr Abgeordnete als ihr nach dem Stimmenanteil bei der Kreiswahl zustehen würden – durchbringen, gibt es durch diese Überhang- wieder reihenweise Ausgleichsmandate.

Und dabei könnte dem Nachwahl-Ergebnis auf Amrum womöglich noch eine Schlüsselrolle zukommen. Denn den Wahlkreis hatte als Vorgänger von Uwe Claußen 2008 noch Jürgen Jungclaus für die Wählergemeinschaft direkt geholt. Und Jungclaus tritt als Spitzenkandidat für die WG-NF wieder an. Chancen auf Direktmandate rechnen sich – vor allem in drei Husumer Wahlkreisen – aber auch die Sozialdemokraten aus. Ob es am Ende neuerlich für ein Mehrheits-Bündnis der Jamaika-Fraktionen von CDU, Grünen und FDP im Kreistag reicht, wird sich spätestens am 27. Mai zeigen. Alle drei Parteien liebäugeln jedenfalls mit dieser Option.

Die Wahllokale sind am 6. Mai – und auf Amrum zusätzlich am 27. Mai – jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am morgigen Wahlabend ist das Husumer Kreishaus ab 18 Uhr für Publikum geöffnet. Interessierte können auf Leinwänden verfolgen, wie die Ergebnisse zur Wahl des Kreistages aus den Gemeinden eingehen. Unter www.nordfriesland.de stellt der Kreis die Daten zeitgleich auch ins Internet.