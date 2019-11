Tönning : Neuer Kalender zeigt Alltagsleben

Die Aufnahmen stammen von dem engagierten Fotografen Rolf Rohde und zeigen das Leben in Tönning in den 60-er und 70-er Jahren.

Avatar_shz von hn

17. November 2019, 14:29 Uhr

Tönning | Der neue Kalender für das Jahr 2020 ist fertig. Herausgegeben hat ihn die Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte. Die Aufnahmen stammen von dem engagierten Fotografen Rolf Rohde und zeigen das Leben in Tönning in den 60-er und 70-er Jahren.

„Es sind die Bilder, die oft den Alltag zeigen, sensibel beobachtet, eingefangen und für uns bewahrt“, teilt die Gesellschaft mit. „Wir danken seiner Familie, Gudrun Rohde und Iris Busch, dass wir sein Bildarchiv auswerten durften.“

Der Kalender kann ab sofort bei der Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte für 14,90 Euro (zuzüglich zwei Euro Verpackung unter buero@toenninger-stadtgeschichte.de bestellt werden. Er ist ebenfalls in Tönning im Geschäft Boye-Hamkens am Markt oder im Museum für Stadtgeschichte im Packhaus zu bekommen.

Zum Fotografen schreibt der Verein: „Rolf Rohde, geboren 1940 in Preetz, verstorben 1976 in Tönning, war gelernter Maurer, aber bewegt von anderen Interessen. Vor allem arbeitete er als archäologischer Grabungshelfer und wirkte dort auch als Fotograf. In frühen Jahren lernte er von einem alten ansässigen Fotografen in Preetz das Bildermachen. Dann etwa ab 1965 zog er ganz nach Tönning. Der Natur verbunden beobachtete und fotografierte er häufig im Gebiet der Grünen Insel im heutigen Katinger Watt, aber auch auf Eiderstedt und im Ort Tönning.“