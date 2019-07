Bredstedt früher : Neuer Kalender erschienen

Erstmals gibt es die 280 Exemplare während der Bredstedter Markttage zu kaufen.

von Udo Rahn

25. Juli 2019, 15:13 Uhr

Bredstedt | Viel hat sich im Laufe der Jahre in und um Bredstedt verändert. Das zeigt deutlich die Luftbild-Aufnahme aus dem Jahre 1957. Zu sehen ist die historische Ansicht aus der Vogelperspektive über den Dächern des Marktplatzes auf dem Titelblatt des druckfrisch erschienenen Jahreskalenders 2020 des Vereins für Bredstedter Geschichte und Stadtbildpflege. Zwölf weitere Aufnahmen – zwei in Farbe, zehn in Schwarz-Weiß – zeigen viele Augenblicke vergangener Jahrzehnte, konkret aus den 1950-er bis 90-er Jahren.

Aus 50.000 Bildern ausgewählt

Zum siebten Mal in Folge haben die Ehrenamtler des Vereins einen Bildkalender gestaltet. Die Fotos stammen aus dem reichhaltigen Vereins-Archiv von rund 50.000 Bildern. „Diesmal haben wir kein Motto. Wir haben Fotos aus dem Leben der Vereine, dem Handel und Handwerk sowie Straßenansichten ausgesucht, die besonderes Interesse bei unseren Ausstellungen oder Vorträgen fanden. Viele Bredstedter werden sich erkennen“, informiert Heinz-Dieter Magnussen. Er ist Mitglied in der Kalender-Arbeitsgruppe. Ihm zur Seite standen Frank-Uwe Brüns und Horst-Dieter Chirvi.

Diesmal haben wir kein Motto. Heinz-Dieter Magnussen, Mitglied in der Kalender-Arbeitsgruppe

„Viele Erinnerungen an meine eigene Kinder- und Jugendzeit sind mir selbst bei der Arbeit wieder ins Gedächtnis gekommen“, ergänzt Brüns. Er habe genauso wie die Kinder auf dem Foto des Monats Dezember aus dem Jahre 1953 die aufwendige Weihnachtsdekoration der Firma Thams & Garfs – Bruno Meyer –, einst am Markt 18 ansässig gewesen, bestaunt. Der Kalender sei sicher nicht nur für Einheimische interessant, so Chirvi, sondern auch für Buten-Bredstedter.

Nur 280 Exemplare

Wer eines der ersten 280 Exemplare zum Selbstkostenpreis von zehn Euro ergattern möchte, der sollte am Sonnabend, 3. August, zwischen 8 und 17 Uhr am Stand des Vereins in der Osterstraße 63 auf der Festmeile der Markttage vorbeischauen. Kurzfristige Nachbestellungen sind möglich.

Während der Markttage können hier auch weitere Werke des Geschichtsvereins erworben werden.

Info: www.geschichtsverein-bredstedt.de.