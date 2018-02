St. Peter-Ording : Neuer Anstrich für die Bücherei

Die Renovierungsarbeiten dauern vier Wochen. St. Peter-Ording rechnet mit Kosten von 50.000 Euro. In den kommenden Monaten sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

von hn

19. Februar 2018, 11:00 Uhr

In der Gemeindebücherei von St. Peter-Ording tut sich was. Die Umzugskartons für die knapp 23 .000 Medien stehen schon bereit, denn die Bücherei wird gründlich renoviert. Dafür müssen dann vom 25. Februar bis zum 25. März die Türen geschlossen bleiben. Erneuert werden unter anderem Fußboden, Fenster und ein Teil der Möbel. Ein neuer Anstrich steht ebenfalls an. 50.000 Euro hat die Gemeinde eingeplant.

1994 war die Bücherei in das ehemalige Sparkassen-Gebäude in der Badallee gezogen und ist jetzt etwas in die Jahre gekommen. Auch die Innenaufteilung soll verändert, die Regale anders gestellt werden, so der Leiter der Einrichtung, Andreas Falkenhagen. „Ich sehe die Renovierung als große Chance.“ Er hofft, durch die Veränderungen neue Nutzer auf die Bücherei neugierig zu machen. Die Einrichtung wird am Montag, 26. März, mit einem kleinen Empfang ab 11 Uhr wiedereröffnet.

Bis zum 24. Februar läuft noch die Aktion „Alles muss raus“. Um den Aufwand beim Ausräumen zu verringern, können Bücher und Medien ohne Begrenzung ausgeliehen werden, die Rückgabefristen werden automatisch bis nach der Schließzeit verlängert.

Doch das ist nicht das einzige Projekt, das Andreas Falkenhagen in diesem Jahr auf dem Zettel hat. Außerdem gilt es, die 5. Nordsee-Krimitage vorzubereiten. Vom 1. bis 14. Oktober wird es wieder spannend an der Westküste. In etlichen Büchereien zwischen Brunsbüttel und Tondern stellen die schreibenden Spezialisten für Mord und Totschlag ihre Werke vor. Eröffnet werden die Krimitage mit einer Premieren-Lesung im doppelten Sinn: Sven Stricker stellt zur Eröffnung im Multimar Wattforum in seiner Geburtsstadt Tönning seinen neuen Krimi „Sörensen fängt Feuer“ vor. Bei der Abschluss-Veranstaltung in der Bücherei in St. Peter-Ording wird zum dritten Mal der NordMordAward verliehen.

Für die nächsten Monate hat die Bücherei ein buntes Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt: Los geht es morgen (20.), 19 Uhr, mit einer Premierenlesung. Die Autorin Constanze Wilken präsentiert ihren neuen Wales-Roman „Die Klippen von Tregaron“. Karten sind im Vorverkauf in der Bücherei erhältlich, Restkarten an der Abendkasse. Reservierungen sind per E-Mail unter karten@buecherei-spo.de oder telefonisch unter 04863/2987 möglich.

Es folgt das Küsten-Crime-Dinner am Montag, 5. März. Weil die Büchereiräume nicht verfügbar sind, lädt die Bücherei in die Friesenstube (Dünenweg 14, St. Peter-Dorf) für 18 Uhr ein. Dort wird Bücherei-Leiter Andreas Falkenhagen die ersten Nordseekrimis des Jahres präsentieren, umrahmt von einem landestypischen Drei-Gänge-Menü von Küchenmeister Jens Bredenbeck und seinem Team. Karten sind unter der E-Mail-Adresse karten@buecherei-spo.de oder im Restaurant Friesenstube (Telefon 04863/3500) zu haben.

Von April bis Dezember steht dann einmal im Monat ein Küsten-Crime auf dem Programm. Und auch Lesungen sind eingeplant: Am 9. Mai ist die Sylter Autorin Claudia Thesenfitz zu Gast, am 15. August Hendrik Berg und am 29. August Janne Mommsen. Die kleinen Besucher der Bücherei können sich wieder auf die Bilderbuch-Geschichten, eine Erlebnis-Lesung, eine Clown- und eine Bauchredner-Show freuen.