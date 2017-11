Bredstedt : Neue Tarife für das Erlebnisfreibad

vergrößern 1 von 1 Foto: cch 1 von 1

von Anna Rüb

erstellt am 09.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Ein Sommerabend, 18 Uhr, im Bredstedter Erlebnisfreibad ist nichts mehr los. Heike Jacobsen will gerade die Kasse schließen, da kommt eine Frau an den Eingang: „Sie schließen jetzt? Im Internet steht doch, dass sie bis 19 Uhr aufhaben.“ Ein Szenario dieser Art haben Heike Jacobsen und Bärbel Rehder bereits mehrfach erlebt. Um die Öffnungszeiten dem Gast auch online zu präsentieren oder gegebenenfalls die Zeiten auf der Homepage anzupassen, wollen die beiden Kassiererinnen einen Laptop anschaffen. Darum ging es unter anderem im Sozial- und Kulturausschuss.

Ein weiteres Thema waren die Tarife des Freibades. „Ich denke, dass es faire Preise sind. Es ist nicht viel Luft nach oben – sonst kommen manche Leute vielleicht nicht wieder“, ist Ute Lassen überzeugt. „Zudem haben wir so viele Tarife. Das hat kein anderes Bad hier.“

Wilfried Bertermann fragte dennoch, ob man einen Mittagstarif einführen könnte: „Viele Bürger haben eine ein- bis zweistündige Mittagspause. Sie würden in dieser Zeit gerne schwimmen gehen.“

Der Ausschuss-Vorsitzende Christian Schmidt war von dem Beitrag angetan, gab aber zu bedenken: „Es wird schwierig zu kontrollieren, dass die Leute nach einer Stunde auch wieder gehen. Beim Spättarif kann man ab 17 Uhr einfach sagen: Alle raus hier!“

Zudem empfiehlt der Ausschuss, die Urlauber-Familienkarte abzuschaffen. Der Grund: Diese werde nur wenig bis gar nicht genutzt. „Ich bin jetzt sechs Jahre dabei und habe sie vielleicht sechs Mal verkauft“, begründet Bärbel Rehder.

Anstelle der Familien-Tageskarte von zehn Euro empfiehlt das Gremium eine Kleingruppenkarte. Für insgesamt zwölf Euro sollen maximal zwei Erwachsene und drei Kinder im Freibad schwimmen können. „Es ist leichter für uns zu überprüfen. Sonst müssen wir immer Fragen stellen – das kann auch mal unangenehm werden“, so Rehder.

Ein weiteres Problem sind die „krummen Preise“ für schwerbehinderte Jugendliche. „Sie zahlen momentan 60 Cent ab 17 Uhr und 1,10 Euro für eine Tageskarte. Das passende Wechselgeld haben wir normalerweise gar nicht in der Kasse“, erklärte Heike Jacobsen das Anliegen. Der Ausschuss stimmte einstimmig für die Empfehlung, die Beträge auf 50 Cent beziehungsweise ein Euro zu reduzieren.

Zurück zum Laptop: Ein Computer am Eingang des Bades ist für sie aus mehreren Gründen notwendig. Die Gäste mit einer sogenannten Bildungskarte werden immer mehr, so ihre Beobachtung. Mit dieser können sozialschwache Menschen für einen bestimmten Betrag ebenfalls Freizeitaktivitäten wie Schwimmen nachgehen. „Die Karten wechseln ständig. Oft bezahlen Gäste mit der Karte, obwohl sie gar nicht mehr gültig ist. Das erfahren wir dann aber erst abends, wenn wir Ute Lassen die Nummern zugeschickt haben“, erklärt Bärbel Rehder das Problem. Wenn es einen Laptop an der Kasse gibt, können die Kassiererinnen gleich überprüfen, ob die vorliegende Karte noch gültig ist oder ausreichend Guthaben vorhanden ist.

Zudem könnte der Laptop helfen, sprachliche Barrieren zu überwinden. „Wenn wir beispielsweise Asylbewerber zu Gast haben, können wir ihnen anhand von Comics aus dem Internet die Regeln besser erklären“, gibt Rehder zu bedenken.

Außerdem benötigen die Kassiererinnen einen Computer, um Listen zu schreiben. Dies geschieht derzeit mit Hilfe eines privaten Gerätes. „Wenn wir an der Kasse ein bisschen Luft haben, können wir zudem die Sozialen Netzwerke und die Homepage pflegen“, argumentiert Rehder. Dafür können man nicht schnell nach hinten laufen und sich an den Rechner setzen.

Bürgermeister Knut Jessen äußerte sich sehr positiv: „Ich bin stolz darauf, inwiefern sich unsere Kassiererinnen Gedanken machen und die Arbeit optimieren wollen.“ Dem stimmten die Ausschussmitglieder zu, ebenso dem Antrag, einen Laptop anzuschaffen.