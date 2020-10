Mittleres Nordfriesland : Neue Startpunkte für Raderlebnisrouten

Mit Mitteln aus der Region, von Land und Bund hat der Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland sein Informationsangebot erweitert.

07. Oktober 2020, 15:48 Uhr

Langenhorn | Auf neun gut ausgeschilderten Raderlebnisrouten zwischen 14 und 43 Kilometern können Einheimische und Gäste die von den Ehrenamtlern des 2003 gegründeten Vereins Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland die Region und ihre landschaftlichen und kulturellen Schätze entdecken. Es geht durch die Landschaften der Marsch und Geest. Tafeln entlang der Wege erzählen Geschichten, informieren über Historie, Hintergründe und Besonderheiten.

Viele Urlauber bestätigen mir, dass sie die Radtouren gerne fahren, ob auf eigene Faust oder geführt. Erich Scholz, Vereinsvorsitzender

Die Startpunkte der Radrouten konnten nun dank Fördermittel und Sponsorengelder aufgewertet worden. An jeweils 1,80 Meter großen Holzstelen wurden neue Info-Tafeln und Halterungen für die Flyer mit Kartenmaterial befestigt.

Fördermittel

Fördermittel aus dem Regionalbudget der Aktiv-Region Nordfriesland-Nord, Amt Mittleres Nordfriesland, Amt Südtondern, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Holstein von insgesamt 5.211,58 Euro machten es möglich. An Eigenmitteln mussten 1.302,89 Euro von Vereinsseite gewuppt werden.

90 interessante Ereignispunkte haben wir insgesamt auf allen im Laufe der letzten 17 Jahren entwickelten Routen geschaffen. Das ist eine ganze Menge. Heinrich Becker, Beisitzer

Stellvertretend für alle neun Startpunkte übergab Vereins-Chef Erich Scholz am Beginn der „Route an der Geestkante“, dieser liegt an der Bushaltestelle Langenhorner Gesundheitszentrum im Redlingsweg, das neu installierte Equipment seiner Bestimmung. „Wir waren mit unseren zehn freiwilligen Helfern, die sich um die Raderlebnisrouten kümmern, der Meinung, dass es an der Zeit für eine Verbesserung sei. Viele Urlauber bestätigen mir, dass sie die Radtouren gerne fahren, ob auf eigene Faust oder manchmal geführt“, erklärte der Vereins-Chef. Und Beisitzer Heinrich Becker ergänzte: „90 interessante Ereignispunkte haben wir insgesamt auf allen im Laufe der letzten 17 Jahren entwickelten Routen geschaffen. Das ist eine ganze Menge.“

Folgende neun Routen gibt es:

„An der Geestkante“, ausgehend von Langenhorn, über Bargum, zur Soholmer Au, zurück zum Startpunkt, etwa 18.3 Kilometer lang;

„Kammberg Route“, von Lütjenholm, über die Lütjenholmer Heide, durch die Geestdörfer Goldelund und Goldebek, nach Joldelund in die Joldelunder Schweiz und zurück nach Lütjenholm, 26 Kilometer lang;

„Hauke-Haien-Route“ vom Infoturm Watt´n Blick Schlüttsiel, über den Bongsieler Kanal mit Schöpfwerk, nach Ockholm und zurück, 18 Kilometer;

„Mirebüller Route“, vom Kirchspielskrug in Breklum zur Breklumer Kirche, weiter nach Vollstedt, Dörpum und zurück nach Breklum, 31 Kilometer;

„Rund um den Stollberg“, Start am Naturerlebnisraum Stollberg, durch die Naturschutzgebiete Bordelumer und Langenhorner Heide, Bordelum und Bredstedt, 21 Kilometer;

„Route durch die Köge“, Start am Amsinckhaus, über den Sönke-Nissen-Koog, zum Geesthardenhaus in Sterdebüll, zur Hamburger Hallig und zurück, 14 Kilometer;



„Beltringharder Route“, Start Badestelle Lüttmoorsiel, zum Sönke-Nissen-Koog, Desmercieres-Denkmal an der Koogshalle, Engelplatz, Schankwirtschaft Deichshörn, Hattstedter Marsch zur Arlauschleuse und zurück, 24 Kilometer;

„Söbenbargen-Route“, Start Bohmstedter Dorfplatz und Bauernwald, Hügelgräber Söbenbargen, Arlewatthof und Kiesgruben, Arlau-Schwemmwiesen, Deichshörn, Struckum, Drelsdorf zurück nach Bohmstedt, 43 Kilometer;

„Ostenautal-Route“, Start Almdorf, Drelsdorf, Joldelund, Naturschutzgebiet Löwenstedter Sandberge, zurück nach Almdorf, 33 Kilometer;

„Naturerlebnisraum Stollberg“, Kulissendorf am Fernsehturm, Heilquelle und Besinnungspfad, Naturspielplatz am Lernort Natur und Raseneisenerzflächen mit Binnendünen.



Mitglieder und Kontakt

Dem gemeinnützigen Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland gehören seit der Ämterreform 2008 sämtliche amtsangehörige Kommunen sowie die amtsfreie Gemeinde Reußenköge, das Amt und einige Privatpersonen an. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.nuknf.de.

Flyer gibt es auch in der Tourist-Info in Bredstedt sowie unter www.amnf.de (hier den Bereich Wirtschaft und Tourismus - Fahrradtouren anklicken).