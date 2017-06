Bewegungspark in Husum : Neue Sportgeräte im Schlosspark

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Wer für seine Gesundheit in Bewegung kommen will, kann ab sofort den neu eröffneten Bewegungspark im Schlosspark nutzen. Zusammen mit Vertretern des Seniorenbeirates eröffnete der stellvertretenden Bürgervorsteher Lothar Pletowski den neuen Trimm-Dich-Park in direkter Nachbarschaft zur Boulebahn und dem Husumer Klinikum. Die Idee hatte der Seniorenbeirat vor über zwei Jahren und unterbreitete den Vorschlag dem Bürgermeister Uwe Schmitz. Aus Sicht von Pletowski ist der Bewegungspark ein Schritt zu mehr Lebensqualität für alle Generationen: „Er kann von allen –egal welchen Alters – und zu jeder Zeit in freier Natur genutzt werden.“ Gleichzeitig könne der Park als Reha-Maßnahme vom Klinikum in Anspruch genommen werden.

Unterstützt wurde die Idee vom Klinikum NF, der Tourist-Info Husum, dem Sportverein Husum und der Volkshochschule. „Ohne diese Unterstützung wäre eine Förderung durch die Aktiv-Region Südliches Nordfriesland nicht möglich gewesen“, berichtet Pletowski weiter. Von den Gesamtkosten in Höhe von gut 83 000 Euro übernahm die Aktiv-Region 50 Prozent. Auch die Vorsitzende des Seniorenbeirates Irene Fröhlich zeigte sich begeistert von der Umsetzung der Idee: „Die Lage des Bewegungsparkes ist optimal.“

Pletowksi wies während der Einweihung darauf hin, dass die Stadt Husum eine weitere Boulebahn plane. Peter Ketelsen vom Husumer Bauamt erklärte, dass der Bewegungspark wie auch die Kinderspielplätze mehrmals im Jahr überprüft werde. Zusammen mit der Vorsitzenden des Seniorenbeirates Irene Fröhlich, und dem stellvertretenden Vorsitzenden Dieter Lembrecht sowie Ilse Tekampe probierte er die Geräte einmal aus.