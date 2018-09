Neue Songs von Wester & Co.

von hn

04. September 2018, 11:46 Uhr

Ein Konzert und CD-Release der besonderen Art steht am Sonntag (9.) um 18 Uhr im Saal des Husumer Nordfriesland-Museums an. Unter dem Motto „Something Special“ laden George Nussbaumer & Richard Wester feat. Peter Pichl ein. Karten gibt es in der Husumer Schlossbuchhandlung, bei Liesegang oder im Museumsshop des Nissenhauses. Nussbaumer und Wester sind mit „Something Special” und ihrer Live-CD auf Clubtournee durch Deutschland und Österreich. Das neue Programm umfasst viele eigene und auch deutschsprachige Songs im Bereich Blues, Soul und Singer-Songwriting mit der „schwärzesten Stimme Österreichs”, dem blinden George Nussbaumer am Piano, dazu Richard Westers groovige Instrumentals mit Saxophon und Flöten – eine faszinierende und mitreißende Mischung voller Power und Spiellust.

Begleitet werden sie vom Bassisten Peter Pichl.