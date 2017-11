920 Schüler dabei : Neue Runde: Zeit für Zeitung in der Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: volkert bandixen 1 von 1

07.Nov.2017

In eine neue Runde ist gestern das erfolgreiche Projekt Zeitung in der Schule (Zisch) gestartet. 27 Bildungseinrichtungen in den Verbreitungsgebieten der Husumer Nachrichten, des Nordfriesland Tageblatt, des Insel-Boten und der Sylter Rundschau werden in den kommenden Monaten mit den jeweiligen Ausgaben beliefert. 920 Schüler in 41 Klassen erhalten bis zum 2. Februar werktäglich insgesamt 1043 Zeitungen für den Unterricht. „Zu unserem Wahlpflicht-Unterrichtsthema Medien passt das Projekt perfekt, weil es sich wunderbar integrieren lässt“, sagt Etta Boehm, Fachlehrerin an der Gemeinschaftsschule Husum Nord, erfreut. „Wir haben schon sieben oder acht Mal an dem Zisch-Projekt teilgenommen, für uns steht eine Anmeldung immer außer Frage, weil wir wissen, wie wertvoll die Beteiligung für die Schüler ist“, erklärt die Pädagogin.