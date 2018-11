LaNGENHORN : Neue Regelung bei Um- und Neubauten

Die Gemeindevertreter beschließt Änderungen für den Bebauungsplan Nr. 2.

von Udo Rahn

21. November 2018, 17:49 Uhr

Mit der 8. Änderung des B-Planes Nr. 2 beschäftigte sich die Langenhorner Gemeindevertretung. Für das in die Jahre gekommene Baugebiet südlich der Dorfstraße und nördlich des Hooger Weges sind künftig bauliche Veränderungen leichter möglich.

Die Gründe für die Änderung bestehender Regelungen sowie die neuen Festsetzungen erläuterte Planerin Sophie Rossow vom Büro Hansjörg Brunk und Gisela Ohmsen, die auch die eingegangenen Stellungnahmen nach öffentlicher Auslegung des Entwurfes dazu beleuchtete. Zum einen, informierte sie, haben sich die rechtlichen Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung in den vergangenen Jahren geändert. Zum anderen kommt hinzu, dass ein immer größeres Bedürfnis der Bürger an einer individuelleren und großzügigeren Bauweise besteht. So werden die bisherigen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung der Gebäude zum großen Teil aufgehoben, um mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Zudem soll mit der Erhöhung der Grundflächenzahl (GRZ) von bisher 0,2 auf 0,25 den aktuellen und künftigen Wohnbedürfnissen von mehr Wohnfläche Rechnung getragen werden und somit eine bessere Ausnutzung der Grundstücke ermöglichen. So werden sowohl energetische, als auch gestalterische Optimierungen der Bestandsbebauung möglich.

Bei den Festsetzungen zur Eingeschossigkeit bleibt es bis auf wenige Ausnahmen, um das einheitliche „Gesicht“ des Baugebietes zu bewahren. Zugelassen werden Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer bei Dachneigungen zwischen 25 und 50 Grad. Für die Dacheindeckung sind Dachpfannen aus Faserzementplatten, Blech und Schiefer zulässig. Im Sinne einer umweltschonenden und sparsamen Energieversorgung werden Solaranlagen erlaubt. Orientiert an der bestehenden Bebauung wird die Firsthöhe auf 8,50 Meter festgesetzt.

Durch die Erhöhung der Grundflächenzahl wäre eine Nachverdichtung des Areals, so Rossow, möglich, also eine großzügigere Bauweise, die beispielsweise auch Garten- und Spielhäuser zulässt. In Einzelhäusern werden maximal zwei Wohneinheiten zugelassen. In Doppelhäusern ist je Doppelhaushälfte und Hausscheibe maximal eine Wohneinheit zulässig. Auf jedem Grundstück sind mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen, um das Abstellung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum einzudämmen.

„Die Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken angemeldet, nur die üblichen Hinweise gegeben, die im Satzungsbeschluss abgearbeitet wurden. Anwohner habe keine Stellungnahme abgegeben“, so Rossow. Lediglich der Kreis Nordfriesland – Untere Bodenschutzbehörde – habe ein Gutachten für eine Altlastverdachtsfläche im Redlingsweg gefordert, was inzwischen vorliegt und keine schädlichen Bodenveränderungen bestätigt. Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis waren, vor Abriss von Gebäuden, diese auf Vorkommen von Tieren zu untersuchen, was auch für zu fällende Gehölze gilt. Ortsbildprägende Bäume dürfen nur mit Genehmigung der Behörde fallen.

Das Gremium segnete den entsprechenden Satzungsbeschluss einstimmig ab. Er wird nun öffentlich bekannt gemacht.