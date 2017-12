Hattstedt : Neue Räume für die Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

Mucksmäuschenstill und voller Erwartung saßen alle 50 Kinder der Kommunalen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Hattstedt mit ihren Erzieherinnen um Carmen Gabriel, ihres Zeichens Leiterin der Einrichtung, und lauschten ihren Worten. „Heute dürft ihr endlich das Band zerschneiden und den Anbau zum ersten Mal betreten. Die Spatzen- und Hasenkinder bekommen neue Gruppenräume“, verkündete sie.

Einweihung einmal anders. Allein die Jüngsten standen gestern im Fokus. Nur Bürgermeister Ralf Heßmann und der Vorsitzende des Kindergartenausschusses der Gemeinde, Werner Meyer, durften dabei sein und mit den Hauptakteuren den symbolischen Akt durchführen.

Die offizielle Einweihung mit geladenen Gästen und Eltern soll im Rahmen eines Tages der Offenen Tür am 19. Januar gefeiert werden. Nun aber ließen erst einmal die Lütten ihrer Neugier freien Raum – und da gab es viel Neues zu entdecken. Alles roch noch nach frischer Farbe und neue Möbel, Spiele und mehr versetzten die Kinder ins Staunen. Sichtlich freuten sie sich über ihr neues Zuhause. Trotz schlechten Wetters, resümierte der Bürgermeister, sei in nur vier Monaten das neue Domizil mit 120 Quadratmetern mehr an Fläche hochgezogen worden. 370 Quadratmeter Nutzfläche sind es nun insgesamt. Was noch fehlt, ist die Herrichtung der Außenanlage, aber das werde je nach Wetterlage folgen.

„Ich bin froh, dass wir im Zeit- und Kostenrahmen geblieben sind. Klasse, dass die Kinder, Eltern, Erzieher und Leiterin die Bauphase so gut gewuppt und manche Improvisation in Kauf genommen haben“, ergänzte der Ausschuss-Vorsitzende. Mit dem Anbau sei nun dem Mehrbedarf an Fläche Rechnung getragen worden. Knapp 400.000 Euro hat das Bauwerk gekostet. Landes- und Bundesmittel in Höhe von 300.000 Euro sind bewilligt worden. Großer Dank gelte, so der Gemeinde-Chef, allen Handwerksbetrieben, dabei auch einige Hattstedter sowie dem Husumer Architekten-Büro Johannsen, Fuchs und Dyker.

Entstanden sind zwei neue Gruppenräume, jeweils ein Kuschel-, Bewegungsraum, ein abgeschlossener Raum zum Mittagessen, ein Pausenraum für die Mitarbeiterinnen sowie Toilette für die Erwachsenen. Die Kommune halte, so Heßmann, zwei kommunale Kindertagesstätten – die Brückengruppe in der Grundschule sowie Arche Noah im eigenen Haus mit insgesamt 30 Krippenplätzen – mit jeweils verschiedenen Konzepten vor. Zudem gebe es noch die kirchliche Einrichtung „An de Kark“. Die Betreuung in den Krippen sei von 6.30 bis 17 Uhr möglich. Den Eltern werde so eine Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Alle drei Einrichtungen stehen in engem Dialog, so dass auch Wartelisten abgestimmt werden.

51 Prozent der Kosten trage die Gemeinde. Der Elternanteil beträgt im Schnitt bis zu 13 Prozent. Den Rest übernehmen Land und Bund. „Wir sind uns im Gemeinderat einig, dass Lebensqualität und Funktionalität für Familien in Hattstedt Priorität haben“, so Heßmann.