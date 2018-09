Kirchenkreis Nordfriesland : Neue Pröpstin in Leck eingeführt

Annegret Wegner-Braun ist neue Pröpstin im Kirchenkreis Nordfriesland. Bischof Gothart Magaard führte sie in Leck ins Amt ein.

von shz.de

30. September 2018, 16:37 Uhr

Heute war ein fröhlicher Tag für den Kirchenkreis Nordfriesland: In der vollbesetzten St. Willehad-Kirche zu Leck wurde die Pastorin Annegret Wegner-Braun durch Bischof Gothart Magaard in das pröpstliche Amt eingeführt. Nach ihrer Wahl durch die Kirchenkreis-Synode wurde der 59-Jährigen mit Wirkung von morgen an bis zum 31. Dezember 2024 das Amt der Pröpstin in der Propstei Nord mit Dienstsitz in Niebüll übertragen. „Du bringst vielfältige und gute Gaben für diesen Dienst mit und wirst das Amt mit neuen Impulsen, Deiner Handschrift und mit Sorgfalt ausfüllen, davon bin ich überzeugt“, sagte der Bischof. In ihrer Predigt unterstrich die „Neue“ aus Lübeck: „Ich möchte, dass sich unsere Kirche selbstbewusst und ausdrücklich theologisch in den gesellschaftlichen Diskurs einbringt.“