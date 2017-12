Zurück zu den Wurzeln : Neue Naturgruppe für Husums Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 19.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Die Kindheit hat sich verändert. Freies Spiel, bei dem Kinder Zeit und Raum vergessen können und ohne Vorgaben oder äußere Einflüsse wichtige Lernerfahrungen machen, die ihr weiteres Leben und Lernen positiv beeinflussen, wird immer weniger praktiziert. So jedenfalls sehen das die Verantwortlichen des Husumer Käte-Reimers-Kindergartens. Spielräume seien stark strukturiert und begrenzt und das Spielmaterial in seiner Funktion bereits vorgegeben. Genau hier will der Lebenshilfe-Kindergarten ansetzen, um einen Ausgleich zu dieser Entwicklung zu schaffen und Kindern die Möglichkeit zu geben, wieder einen Zugang zu Natur und Umwelt zu bekommen.

Mit einer Pädagogik, die ihre Schwerpunkte gezielt im Bereich der Naturpädagogik setzt, wird die vielfältige Kita-Landschaft der Stadt Husum erweitert. Die pädagogische Fachwelt hat längst die positiven Wirkungen von Erlebnissen in der Natur erkannt, die ein großes Potenzial im Hinblick auf die Entwicklung und Förderung von Kindern in sich birgt. Im Herbst dieses Jahres war das Genehmigungsverfahren zur Aufstellung eines Bauwagens im Schobüller Wald abgeschlossen.

Zwischen den Landesforsten und der Lebenshilfe Husum wurde ein Gestattungsvertrag zur Nutzung der Waldfläche geschlossen. Daraufhin konnte dann in der Nähe des Parkplatzes Süderbergweg/Bergweg/Bornweg besagter Bauwagen am Waldrand platziert werden. Er dient den Kindern seither als ein „Sammelplatz“ mit einer Unterstellmöglichkeit sowie als Notunterkunft. Durch die Unterstützung des zuständigen Revierförsters der Försterei Drelsdorf, Hans-Heinrich Hein, wurde das Gelände so vorbereitet, dass dieser verkehrssicher und zur Nutzung jederzeit bereit steht. Förster Hein freut sich sehr, dass nun auch im Schobüller Wald eine Naturgruppe anzutreffen ist.

Über eine großzügige Spende des Entenrennens aus dem Jahre 2014 durch die Round Tabler war es dem Kindergarten möglich, einen Bauwagen für die jetzige Naturgruppe anzuschaffen.

Seit Monatsbeginn empfangen Gruppenleiter Jörg Thomsen und Bettina Olm jeden Morgen bisher sieben Kinder jeden Morgen. Thomsen und Olm betonen, dass die Kinder den ganzen Vormittag hinweg gefordert sind, über unebene Waldböden zu laufen, über Äste zu klettern oder über Gräben zu springen. Permanent würden sie so ihr Gleichgewicht und ihr Körperbewusstsein trainieren.

Derzeit gibt es in der Naturgruppe noch freie Plätze. Bei Interesse können sich Eltern bei Kita-Leiterin Kirsten Thomsen-Kirsch melden: Die E-Mail lautet thomsen-kirsch@lebenshilfe-husum.de, Telefon 04841/662297