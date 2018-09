Nordfriesland : Neue Motoren für die DLRG

Nospa-Spende ermöglicht auch Erweiterungsmodul für die Digitalfunk-Ausstattung des Mehrzweckfahrzeuges des Kreisverbandes.

von Volkert Bandixen

19. September 2018, 14:50 Uhr

Große Freude bei den Ehrenamtlichen der DLRG: „Nach dem dreisten Diebstahl unseres Außenbord-Motors im Juni sind wir froh über die Bereitschaft zahlreicher Sponsoren, ein Neuanschaffung zu unterstützen“, sagte Jens-Friedrich Christiansen. Der Vorsitzende der DLRG in Nordfriesland nahm nicht nur einen 30-PS-Motor für das mobile Einsatzboot und ein Erweiterungsmodul für die Digitalfunk-Ausstattung des Mehrzweckfahrzeuges des Kreisverbandes, beides finanziert von der Nord-Ostsee-Sparkasse, in Empfang. Auch einen Zehn-PS-Außenborder für das Boot in Schwabstedt, der von der Nospa mit sechs örtlichen Sponsoren finanziert wurde, ließ er zu Wasser.