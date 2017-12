Drelsdorf : Neue Leitung: Gesa Krause ist Direktorin der Lüttschool

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Drelsdorf | Seit dem 1. Dezember hat die Grundschule Drelsdorf-Joldelund eine neue Schulleiterin. Das Ruder liegt nun in den Händen der 47-jährigen bisherigen Stellvertreterin Gesa Krause.

Bereits seit knapp 20 Jahren ist sie in der Einrichtung tätig. Nachdem ihre Vorgängerin Britta Ehler sich im Frühjahr verabschiedet hatte, nahm sie die Chance wahr und bewarb sich. „Ich bin dankbar, dass es geklappt hat und ich freue mich auf die Herausforderung. Ich hoffe auf weitere Unterstützung der Eltern sowie des Kollegiums“, sagt die neue Chefin, die nun zwei Standortschulen mit insgesamt 180 Schülern – 100 in Drelsdorf und 80 in Joldelund – zu betreuen hat.

In Drelsdorf stehen ihr sechs Kolleginnen sowie eine Referendarin, in Joldelund fünf Lehrkräfte inklusive einer Referendarin, zur Seite. Ihre nächsten Pläne sind, Homepage und Schulprogramm auf den neuesten Stand zu bringen und die Digitalisierung voranzutreiben. iPads werden Thema sein.

Auch ihre neue Stellvertreterin, ebenfalls seit Monatsanfang in Amt und Würden, ist keine Unbekannte. Wiebke Kaphengst (52), bisherige Standortleiterin in Joldelund, löst die bisherige kommissarische Stellvertreterin Anna Görrissen ab.