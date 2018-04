Nordfriesland : Neue Lammkönigin gesucht

Auch 2018 gibt es Nordfriesische Lammtage – die neue Königin wird noch gesucht.

Alles neu – das Team, das Konzept und auch die Lammtage selbst. Nachdem der Förderverein Nordfriesische Lammtage Ende 2017 vor dem Aus stand, gibt es jetzt mit ganz viel Elan und frischen Ideen einen Neustart. Um diesen perfekt zu machen, fehlt nur noch die künftige Lammkönigin. Kandidatinnen können sich bis zum 13. April um das attraktive Ehrenamt bewerben und damit zur Botschafterin für alles rund ums Lamm und Nordfriesland werden.

Die neue Lammkönigin wird 2018 nicht mehr beim lange Zeit traditionellen Lämmerball gekürt, sondern erstmals vor großem Publikum auf dem Viöler Bauernmarkt am 27. Mai. Und auch in der Folgezeit liegt der Fokus bei Repräsentations-Auftritten mehr auf werbeträchtigen Ereignissen statt auf einer Vielzahl kleinerer Anlässe. Feste Termine sind schon mal die Husumer Bockauktion, die Norla und die Grüne Woche. Generell soll eng mit der Wirtschaftsförderung NF, der Agentur „marktrausch“ (Moin Lieblingsland.) und dem Nordsee-Tourismus-Service zusammengearbeitet werden. Mit ihrer Erfahrung stehen der künftigen Regentin gleich sechs Vorgängerinnen zur Seite: Anika Paysen, Kerstin Carstensen, Melanie Andersen, Lena Rolf, Kristin Buchholtz und die amtierende Lammkönigin Femke Andresen. Ihnen allen liegt es am Herzen, die Lammtage nicht sterben zu lassen und Nordfriesland voranzubringen. Das ist auch die Motivation der Kreislandfrauen-Vorsitzenden Magret Albrecht und von Melf Melfsen, Chef des Bauernverbandes Husum-Eiderstedt, sich an der Spitze des 74 Mitglieder zählenden und vom Kreis NF unterstützten Fördervereins zu engagieren. Sie alle würden sich denn auch über weitere Mitstreiter freuen, die eigene Ideen einbringen.





Bewerberinnen um das Amt der Lammkönigin müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein haben, sollten tierlieb und mit der Region verbunden sein. Sie wenden sich an Kreispräsident Heinz Maurus (Marktstraße 6, 25813 Husum), unter info@lammtage.de oder via Nordfriesische Lammtage bei Facebook.