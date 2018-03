Nach Minister-Besuch : Neue Hoffnung auf Ausbau der B 5

Bernd Buchholz macht Druck – und Hoffnung: Dem Verein Infrastruktur Westküste gab der Verkehrsminister positive Signale zum Ausbau von Bundesstraße 5.

von Lars Peters

16. März 2018, 14:30 Uhr

Rickmer Johannes Topf schöpft wieder Hoffnung. Zehn Verkehrsminister hat er bereits erlebt, der Vorsitzende des Vereins Infrastruktur Vestkysten / Westküste, dessen einziger Lebenszweck der Ausbau der nordfriesischen Lebensader „Bundesstraße 5“ ist – doch passiert ist so gut wie nichts. Nun kündigte Bernd Buchholz, Topfs Nummer zehn, als sogenannter Impuls-Redner in der Jahreshauptversammlung des Vereins an, dass womöglich Ende 2019 mit den ersten Bauarbeiten in Höhe Husum zu rechnen ist. Eine Perspektive, die sich auftut, weil der FDP-Minister die A 20 in die Obhut der Bundesgesellschaft DEGES gegeben hat (wir berichteten). Dadurch, so erläuterte Buchholz am Mittwochabend in den Räumen der Messe Husum & Congress, könne man beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr zwölf Mitarbeiter, die bisher mit der A 20 beschäftigt waren, an andere Planungen setzen – unter anderem an jene zur B 5.

In der Vergangenheit habe er immer wieder das Gefühl gehabt, dass all die Buchholz-Vorgänger zwar Feuer und Flamme für den Ausbau gewesen seien, so Topf: „Aber irgendwo ist das dann immer im Rohr krepiert, um es mal deutlich zu sagen.“ Er hoffe doch sehr, gab der Vereinsvorsitzende dem Gast aus Kiel mit auf den Heimweg, „dass Sie jetzt endlich den richtigen Abzug gefunden haben, so dass wir dann auch irgendwann mal die Kugel ins Laufen kriegen“. Buchholz’ Antwort: „Ich komme aus dem Management eines Unternehmens – und ich bin immer dafür bezahlt worden, was ich geschafft habe, und nicht dafür, was ich angekündigt habe.“ Sprach’s und zog von dannen – im Gepäck einen symbolischen Scheck über eine Million Euro, den ihm Topf am Anfang überreicht hatte. Ein Vorschuss des Vereins Infrastruktur Westküste zur Vorfinanzierung der Planungskosten, den bereits SPD-Vorgänger Reinhard Meyer erhalten hatte – allerdings über eine Summe in Höhe von 740.000 Euro. „Schließlich rechnen wir ja schon mit steigenden Kosten“, so Topf.

Auch in Sachen Marschbahn – zweites Buchholz’sches Thema an diesem Abend – scheint Bewegung zu kommen. „Wir werden die Situation zwischen Niebüll und Westerland nur dann langfristig in den Griff bekommen, wenn wir mal in einem klaren größeren Bereich eine Zweigleisigkeit der Strecke hergestellt haben“, stellte der Minister dazu fest. Voraussetzung: Im Bundesverkehrswegeplan 2030, an dem bis kommenden Sommer gearbeitet werde, müsste zumindest das Teilstück Niebüll-Klanxbüll aus dem potenziellen in den vordringlichen Bedarf hochgestuft werden. „Um die Notwendigkeit dafür zu unterstreichen, werde ich mit Landesmitteln – etwa drei Millionen Euro – in die Vorplanungsphase für die Zweigleisigkeit zwischen Niebüll und Klanxbüll einsteigen“, kündigte Buchholz an.

Ob B 5 oder Marschbahn: Es werde gemeinsam versucht, Druck und Geschwindigkeit aufzunehmen, um Planungsrecht hinzubekommen.