Neue Gäste-Karten und frische Webseiten in Arbeit

von Ilse Buchwald

07. November 2019, 15:59 Uhr

St. Peter-Ording | „Viel zu melden“ lautete der Titel der ersten Veranstaltung „Tourismus-Zentrale (TZ) im Dialog“ des neuen Winderhalbjahres.

Im Dünen-Hus verfolgten 80 Besucher, wie Frank Ketter (Geschäftsführer Nordsee Tourismus Service) die Nordsee-Card vorstellte. Sie ist geplant als umlagefinanzierte Gästekarte für die Nordsee Schleswig-Holstein (shz berichtete).

Die Karte werde für den Gast kostenfrei sein, der Gastgeber zahle einen Betrag pro Gast pro Übernachtung in den Umlagetopf. Aus der Umlage würden die Leistungspartner aus Freizeit, Kultur und Verkehr nach sogenannten Nutzungseinheiten bezahlt – und dies zu einem deutlich vergünstigten Tarif.

„Die Nordsee-Card ersetzt nicht Kur- oder Gästekarten“, so Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff. „In St. Peter-Ording würden also die Leistungen der Nordsee-Card auf der Gästkarte ergänzt, so dass nur eine Karte zum Einsatz käme.“

Der Start ist für 2020 geplant. Voraussetzung sei eine ausreichend positive Resonanz bei den Gastgebern. Mehr Infos: www.nordseetourismus.de/nordseecard.

Thies Jahn stellte Neuerungen zur Gästekarte ab 2020 vor, die sich in neuem Gewand zeigt. Auf Anregungen vieler Gäste und Gastgeber hat die neue Gästekarte zukünftig ein klassisches Scheckkartenformat.

Die Tourismus-Zentrale geht davon aus, dass es bald positive Nachrichten zum Ausbau des Glasfasernetzes geben werde. Dann wäre auch der Weg frei, sich ernsthaft mit der Einführung einer digitalen Gästekarte auseinanderzusetzen.

Vorbereitungen dazu würden bereits im Hintergrund laufen, realisiert werde dies dann gegebenenfalls ab 2022. An den Leistungen und Vergünstigungen der Gästekarte 2020, wie die kostenfreie Nutzung des Ortsbusses ändere sich aktuell nichts.

Im Bereich des Meldewesens, also der Ausstellung und Abrechnung der Gästekarten durch die Vermieter, sei die Software durch die Firma feratel modernisiert und in der Bedienung für die Gastgeber erweitert und vereinfacht worden. So könne die Gästekarte nun bereits vor Anreise des Gastes online durch den Gast ausgefüllt und vom Vermieter dann weiter bearbeitet werden, so dass am Anreisetag die Karte schon fertig auf dem Kopfkissen bereit liegt. Ein Erinnerungsservice für den Gastgeber unterstützt bei der Vorbereitung.

In der Veranstaltung TZ im Dialog zeigte ein Video den Besuchern die Handhabung des neuen Meldeclients.





„Mehr als Kosmetik – Frischekur mit neuer Struktur: Webseiten für Eiderstedt und St. Peter-Ording“. Das ist das Thema des nächsten TZ-Dialogs am Mittwoch, 27. November, ab 17.30 Uhr im Dünen-Hus. Kontakt unter Telefon 04863/999225 oder b.eggers@tz-spo.de.